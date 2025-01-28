Fondation Harnois Énergies
Classique Richelieu-Harnois 2025
1800 Chem. Nadeau
Saint-Liguori, QC J0K 2X0, Canada
Quatuor - Foursome
CA$2,000
(Brunch, golf, souper)
Quatuor avec Serge Harnois/ Foursome with Serge Harnois
CA$10,000
Trois golfeurs en compagnie de Serge Harnois, PDG de Harnois Énergies (Incluant brunch, golf, souper)
Quatuor avec caddie/Foursome with caddy
CA$3,000
Vous bénéficierez d'astuces durant la partie de la part du caddie! Nombre limité de caddies.
Deux inscriptions - Two inscriptions
CA$1,000
(Brunch, golf, souper et tirage)
Souper seulement - Dinner only
CA$150
Commandite Présentateur officiel/Official presenter sponsor
CA$20,000
COMPLET
Commandite diamant/Diamond sponsor
CA$15,000
COMPLET
Commandite platine/Platinum sponsor
CA$10,000
La commandite inclut 8 billets de golf.
Commandite or/ Gold sponsor
CA$5,500
La commandite inclut 4 billets de golf.
Commandite carte de golf virtuelle/Virtual golf card sponsor
CA$3,500
Commandite fonds des coupes/Green cups sponsor
CA$2,500
Commandite voiturette de ravitaillement/Cart bar sponsor
CA$2,500
Commandite par 3/ Par 3 sponsor
CA$1,500
Commandite bronze/Bronze sponsor
CA$1,000
Commandite bouteille d'eau/Water bottle sponsor
CA$1,000
*Les bouteilles d'eau réutilisables doivent être fournies par le commanditaire
