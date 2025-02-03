Célébrations du 100e anniversaire du 1er groupe scout de Longueuil
Badge du 100e anniversaire
5 $
Badge du 100e
Taille: 3.5 po de large par 2 po de haut
**IMPORTANT**
Si vous souhaitez que la commande vous soit expédiée par la poste, SVP choisir l'item "Expédition" ci-dessous correspondant à votre commande.
Badge du 100e
Taille: 3.5 po de large par 2 po de haut
**IMPORTANT**
Si vous souhaitez que la commande vous soit expédiée par la poste, SVP choisir l'item "Expédition" ci-dessous correspondant à votre commande.
Expédition 1 badge
1,25 $
Frais d'expédition pour une commande de 1 badge
Frais d'expédition pour une commande de 1 badge
Expédition 2 à 10 badges
3 $
Frais d'expédition pour une commande de 2 à 10 badges
Frais d'expédition pour une commande de 2 à 10 badges
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!