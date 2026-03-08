Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

Clinique Techniques d'Attaques 8 mars 2026

255 Rue Ontario E

Montréal, QC H2X 1X6, Canada

8 mars 2026 - Clinique Technique d'Attaque
30 $

Participation pour un·e athlète à la clinique de perfectionnement – Techniques d’attaque (mixte), de 12h00 à 14h00 au cegep du vieux Montréal, le dimanche 8 mars 2026. Veuillez prendre note des règles d’utilisation du gymnase :

  • Les bottes, manteaux, sacs et ballons personnels sont interdits dans les gymnases.
  • Tous les accessoires personnels doivent être entreposés dans les casiers situés aux vestiaires.À cet effet, nous vous recommandons fortement d’apporter votre propre cadenas.
  • Ces règles s’appliquent à tous, sans exception : athlètes, entraîneurs et officiels.
  • Le non-respect de ces règles entraînera l’annulation de l’inscription, sans autre avertissement.
  • Personne n’est autorisé à entrer dans le gymnase ni à y demeurer après la pratique sans la présence d’un intervenant Everton.Évidemment, toute activité est strictement interdite au gymnase sans la présence d’un intervenant Everton.


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