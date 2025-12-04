Clinique de course à pied 2026 🏃‍♀️‍➡️🏃‍♂️‍➡️🏃‍➡️

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À propos de cet événement
Une clinique pour solidifier ta technique en sentier.
Nous aborderons la posture, la cadence et la foulée, ainsi que les différences entre la course sur route et en sentier. Comprendre comment adapter ton mouvement au terrain permet d’améliorer ton efficacité et de limiter les compensations inutiles.
En pratique, tu appliqueras ces notions directement en sentier avec des ajustements individualisés pour mieux ressentir les changements et les intégrer concrètement.
Les taxes sont incluses.
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Une clinique pour faire des choix éclairés et adaptés à ton défi.
Nous aborderons les différents types de chaussures, les sacs d’hydratation, l’utilisation des bâtons ainsi que les bases de la nutrition sportive : quoi manger avant, pendant et après l’effort.
La portion pratique inclura des mises en situation concrètes, dont la gestion d’un point de ravitaillement comme sur un 14 km. Des tests alimentaires seront proposés afin de mieux identifier ce qui te convient réellement en contexte de course.
Les taxes sont incluses.
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Une clinique stratégique pour apprendre à mieux répartir ton énergie.
Nous décortiquerons les zones de fréquence cardiaque et leur rôle en course en sentier. Des stratégies adaptées aux parcours de 7 km, 14 km et 21 km seront présentées afin de mieux comprendre comment doser ton effort selon le profil du terrain.
En pratique, tu expérimenteras différentes intensités pour mieux reconnaître tes sensations et ajuster ton rythme en contexte réel.
Les taxes sont incluses.
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Une clinique technique axée sur la biomécanique et l’efficacité en terrain vallonné.
Nous verrons comment adapter ta posture, ta cadence et ton placement en montée comme en descente. La gestion de l’effort sera intégrée afin d’apprendre à économiser ton énergie sans subir le terrain.
La portion pratique permettra d’appliquer ces concepts sur différentes pentes avec des ajustements individualisés en temps réel.
Les taxes sont incluses.
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Ce forfait inclus les 4 cliniques de course à prix réduit.
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