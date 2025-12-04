Clinique de course à pied 2026 🏃‍♀️‍➡️🏃‍♂️‍➡️🏃‍➡️

Une clinique pour solidifier ta technique en sentier.





Nous aborderons la posture, la cadence et la foulée, ainsi que les différences entre la course sur route et en sentier. Comprendre comment adapter ton mouvement au terrain permet d’améliorer ton efficacité et de limiter les compensations inutiles.





En pratique, tu appliqueras ces notions directement en sentier avec des ajustements individualisés pour mieux ressentir les changements et les intégrer concrètement.



Les taxes sont incluses.

Prévoir les frais d'entrée au parc national de la Mauricie.