Clinique de course à pied 2025🙌

Cette clinique de 2h permet aux coureurs d’acquérir les fondamentaux de la course en sentier en travaillant trois aspects essentiels : la posture, la cadence et la foulée. À travers une combinaison de théorie et d’exercices pratiques sur le terrain, les participants apprendront à adapter leur technique aux particularités du sentier pour gagner en aisance et en efficacité. Les taxes sont incluses.