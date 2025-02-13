Clinique de course à pied 2025🙌

Organisé par
À propos de cet événement
Cette clinique de 2h permet aux coureurs d’acquérir les fondamentaux de la course en sentier en travaillant trois aspects essentiels : la posture, la cadence et la foulée. À travers une combinaison de théorie et d’exercices pratiques sur le terrain, les participants apprendront à adapter leur technique aux particularités du sentier pour gagner en aisance et en efficacité. Les taxes sont incluses.
Cette clinique de 2h est dédiée à l’apprentissage des techniques spécifiques pour mieux aborder les montées et descentes en sentier. Grâce à une approche combinant théorie et mise en pratique, les participants apprendront à optimiser leur technique de course en ajustant leur posture, en adaptant leur cadence et en utilisant efficacement leurs bras pour mieux gérer les variations du terrain. Les taxes sont incluses.
Cette clinique de 2h aide les coureurs à mieux gérer leur effort, leur énergie et leur mental en sentier afin d’optimiser leur performance et leur plaisir. À travers une combinaison de théorie et de mise en pratique, les participants apprendront à ajuster leur allure, répartir leur énergie et éviter les erreurs courantes comme un départ trop rapide ou une mauvaise gestion du ravitaillement. Les taxes sont incluses.
Cette clinique de 2h permet aux coureurs d’explorer une section clé des parcours des Défis du Parc afin d’anticiper les défis spécifiques du terrain. En conditions réelles, ils apprendront à analyser le tracé, ajuster leur trajectoire et adapter leur stratégie en fonction des particularités du sentier. Les taxes sont incluses.
Ce forfait inclus les 4 cliniques de course à prix réduit. Les taxes sont incluses.
