Clinique frappeur OBMB

Annulation en raison de la météo

Les formations ont lieu même en cas de météo incertaine. Toute décision d’annulation est prise par l’organisation, généralement peu de temps avant le début de l’activité.

· Aucun remboursement ne sera effectué.

· Un crédit sera accordé pour une formation ultérieure.

Annulation par l’OBMB

L’OBMB se réserve le droit de modifier les horaires ou les groupes au besoin.

Si une formation est annulée pour des raisons autres que la météo (ex. : indisponibilité d’un entraîneur, contraintes logistiques):

· Un remboursement complet sera effectué.

Absence ou annulation du participant

En cas d’absence ou d’annulation de votre part:

· Aucun remboursement ni crédit ne seront accordés, peu importe la raison.

Équipement requis

Les participants doivent :

· Se présenter avec l’équipement requis

· Être prêts à participer activement

Respect des consignes

Le respect des consignes des entraîneurs et des règles de sécurité est obligatoire en tout temps.

Merci de votre collaboration et de votre compréhension.

Au plaisir d’accueillir votre enfant sur le terrain! .