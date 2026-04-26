Clinique Techniques d'Attaques 26 avril 2026

Participation pour un·e athlète à la clinique de perfectionnement – Techniques d’attaque (mixte), de 12h00 à 13h45 au cegep du vieux Montréal, le dimanche 8 mars 2026. Veuillez prendre note des règles d’utilisation du gymnase :

Les bottes, manteaux, sacs et ballons personnels sont interdits dans les gymnases.

Tous les accessoires personnels doivent être entreposés dans les casiers situés aux vestiaires.À cet effet, nous vous recommandons fortement d’apporter votre propre cadenas.

Ces règles s’appliquent à tous, sans exception : athlètes, entraîneurs et officiels.

Le non-respect de ces règles entraînera l’annulation de l’inscription, sans autre avertissement.