Clinique Techniques d'Attaques 26 avril 2026

Participation pour un·e athlète à la clinique de perfectionnement – Techniques d’attaque (mixte), de 12h00 à 13h45 au cegep du vieux Montréal, le dimanche 8 mars 2026. Veuillez prendre note des règles d’utilisation du gymnase :
- Les bottes, manteaux, sacs et ballons personnels sont interdits dans les gymnases.
- Tous les accessoires personnels doivent être entreposés dans les casiers situés aux vestiaires.À cet effet, nous vous recommandons fortement d’apporter votre propre cadenas.
- Ces règles s’appliquent à tous, sans exception : athlètes, entraîneurs et officiels.
- Le non-respect de ces règles entraînera l’annulation de l’inscription, sans autre avertissement.
- Personne n’est autorisé à entrer dans le gymnase ni à y demeurer après la pratique sans la présence d’un intervenant Everton.Évidemment, toute activité est strictement interdite au gymnase sans la présence d’un intervenant Everton.