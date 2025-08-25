Esta entrada requiere llegar a las 2PM en punto.

Las chicas que vengan con sus parejas, las parejas pueden entrar también a las 2PM excepcionalmente.

Máximo 40 prendas por persona. (Puedes traer zapatos y carteras también!).

La ropa tiene que estar lavada, planchada y en muy buen estado.

Cada persona tendrá un rack disponible en el lugar, porfavor traer sus propios ganchos para colgar cada prenda.

Es recomendable que pienses previamente en el precio de cada prenda, al comenzar el evento tendrán etiquetas disponibles para que puedan ponerle nombre y precio a cada prenda.

Es recomendable también hacer una lista de lo que trajiste y de sus precios. No es obligatorio, pero te puede ayudar a llevar un mejor control de lo que llevas y vas vendiendo.

Si tienes ropa para donar tráela también ! Tendremos un bac de ropa gratis para que todas puedan encontrar alguna joyita.