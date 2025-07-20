Cloud 9 2025

For those not wanting to/without the means of staying overnight, this pass is valid from 10AM Saturday to 1AM Sunday.





Your ticket includes full access to Saturday’s immersive programming: Start your day with a breath work and movement session, followed by hands-on sustainability workshops designed to inspire and connect. Then, dive into a full day of music, with performances running until 1AM.





Note: This pass does not include overnight camping or access to the HEAVY afterparty.

A designated driver is mandatory for all Saturday day pass holders — no exceptions. Please plan accordingly before arriving at the festival.