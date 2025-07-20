Cloud 9 2025

Ton billet inclut le camping du vendredi au dimanche, ainsi que l’accès à toute la programmation immersive du week-end. Le vendredi débute avec un souper communautaire de la ferme à la table dans les jardins (en supplément), suivi d’un set acoustique de OXEEMORE x MICROWAVE TOWER, des moments de détente dans le spa chaud et le bain froid, une projection de film sélectionné avec soin, et des balades guidées en nature pour bien entrer dans l’ambiance du week-end. Le samedi, viens te recentrer et recharger avec une séance de bien-être, respiration et mouvement menée par Renelyn Quinicot, découvre des ateliers pratiques sur la durabilité, puis danse pendant 11 heures de musique, jusqu’à un after bien intense qui se prolonge tard dans la nuit. Le dimanche se termine en douceur avec un déjeuner fermier nourrissant (en supplément) et une dernière chance de profiter du paysage avant le départ.
Ton billet inclut le camping du vendredi au dimanche, ainsi que l’accès à toute la programmation immersive du week-end. Le vendredi débute avec un souper communautaire de la ferme à la table dans les jardins (en supplément), suivi d’un set acoustique de OXEEMORE x MICROWAVE TOWER, des moments de détente dans le spa chaud et le bain froid, une projection de film sélectionné avec soin, et des balades guidées en nature pour bien entrer dans l’ambiance du week-end. Le samedi, viens te recentrer et recharger avec une séance de bien-être, respiration et mouvement menée par Renelyn Quinicot, découvre des ateliers pratiques sur la durabilité, puis danse pendant 11 heures de musique, jusqu’à un after bien intense qui se prolonge tard dans la nuit. Le dimanche se termine en douceur avec un déjeuner fermier nourrissant (en supplément) et une dernière chance de profiter du paysage avant le départ.
Passe pour une Seule Nuit
75 $
Ton billet inclut le camping du samedi au dimanche et l’accès complet à la programmation immersive de la journée du samedi. Commence la journée avec une séance de bien-être, respiration et mouvement animée par Renelyn Quinicot, suivie d’ateliers engageants sur la durabilité conçus pour inspirer et connecter. Plonge ensuite dans 11 heures de musique non-stop, qui se terminent avec un after bien intense qui dure jusqu’au matin. Le dimanche, le week-end se termine en douceur avec un déjeuner fermier de la ferme à la table (en supplément) et un dernier moment de calme avant le départ.
Ton billet inclut le camping du samedi au dimanche et l’accès complet à la programmation immersive de la journée du samedi. Commence la journée avec une séance de bien-être, respiration et mouvement animée par Renelyn Quinicot, suivie d’ateliers engageants sur la durabilité conçus pour inspirer et connecter. Plonge ensuite dans 11 heures de musique non-stop, qui se terminent avec un after bien intense qui dure jusqu’au matin. Le dimanche, le week-end se termine en douceur avec un déjeuner fermier de la ferme à la table (en supplément) et un dernier moment de calme avant le départ.
Saturday Day Pass
55 $
For those not wanting to/without the means of staying overnight, this pass is valid from 10AM Saturday to 1AM Sunday.
Your ticket includes full access to Saturday’s immersive programming: Start your day with a breath work and movement session, followed by hands-on sustainability workshops designed to inspire and connect. Then, dive into a full day of music, with performances running until 1AM.
Note: This pass does not include overnight camping or access to the HEAVY afterparty.
A designated driver is mandatory for all Saturday day pass holders — no exceptions. Please plan accordingly before arriving at the festival.
For those not wanting to/without the means of staying overnight, this pass is valid from 10AM Saturday to 1AM Sunday.
Your ticket includes full access to Saturday’s immersive programming: Start your day with a breath work and movement session, followed by hands-on sustainability workshops designed to inspire and connect. Then, dive into a full day of music, with performances running until 1AM.
Note: This pass does not include overnight camping or access to the HEAVY afterparty.
A designated driver is mandatory for all Saturday day pass holders — no exceptions. Please plan accordingly before arriving at the festival.
Souper de la ferme à la table du vendredi
24 $
Pizza focaccia cuite sur place, garnie de saucisse aux pommes et à la sauge provenant de Seed to Sausage (Sharbot Lake, ON) Légumes récoltés aux Jardins No.9 + fromage local Salade de pommes de terre à l’allemande avec moutarde aux graines, préparée avec des pommes de terre des Jardins No.9 et de la moutarde de Mrs. McGarrigle’s (Merrickville, ON) Melon d’eau frais garni de feta de chèvre ontarienne et de menthe des Jardins No.9 Thé glacé citron, concombre et menthe, fait avec du thé biologique de Tea by G (Merrickville, ON) Le tout cuisiné et préparé avec amour par l’équipe des Jardins No.9.
Pizza focaccia cuite sur place, garnie de saucisse aux pommes et à la sauge provenant de Seed to Sausage (Sharbot Lake, ON) Légumes récoltés aux Jardins No.9 + fromage local Salade de pommes de terre à l’allemande avec moutarde aux graines, préparée avec des pommes de terre des Jardins No.9 et de la moutarde de Mrs. McGarrigle’s (Merrickville, ON) Melon d’eau frais garni de feta de chèvre ontarienne et de menthe des Jardins No.9 Thé glacé citron, concombre et menthe, fait avec du thé biologique de Tea by G (Merrickville, ON) Le tout cuisiné et préparé avec amour par l’équipe des Jardins No.9.
Déjeuner de la ferme à la table du dimanche
17 $
Bacon ontarien et œufs frais pondus par les poules en liberté des Jardins No.9. Pain local fraîchement cuit, servi avec du beurre aux radis Petits pains sucrés (bleuet-citron / pomme-cannelle) Pommes locales Café / Thé Le tout cuisiné et préparé avec amour par l’équipe des Jardins No.9.
Bacon ontarien et œufs frais pondus par les poules en liberté des Jardins No.9. Pain local fraîchement cuit, servi avec du beurre aux radis Petits pains sucrés (bleuet-citron / pomme-cannelle) Pommes locales Café / Thé Le tout cuisiné et préparé avec amour par l’équipe des Jardins No.9.
Ajouter un don pour No.9 Contemporary Art & the Environment
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!