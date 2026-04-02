Vente aux enchères silencieuses du Club de Voile Pointe Claire Yacht Club

LEGER, COMPACT, APPLICATIONS D'ÉNERGIE MOBILE: 100W Le kit portable flexible Xantrex Solar 100W offre une solution incroyablement légère et compacte. Le panneau est moitié moins lourd et un quart de la taille de la plupart des kits portables de 100W sur le marché aujourd'hui. Le kit solaire comprend un régulateur de charge de 10A et du matériel système conçu comme une solution de charge plug-n-play. Les utilisateurs ont la possibilité de se connecter à leurs batteries en utilisant des cosses annulaires, des pinces de batterie ou un connecteur SAE pour des ports solaires de camping-car pré-câblés. Le régulateur de charge et les câbles d'adaptateur sont rangés dans une pochette de rangement intégrée. Les pieds inclinables réglables permettent à l'utilisateur d'orienter leurs panneaux à l'angle parfait vers le soleil. Ces kits portables se plient facilement dans un endroit facile à ranger et sont idéaux pour des applications où il peut être impraticable d'avoir un panneau solaire monté en permanence.