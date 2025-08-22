Club Handball Dieppe Inc.

Club Handball Dieppe Inc.

Boutique du Club Handball Dieppe Inc.

Ballon - Hummel S1 item
Ballon - Hummel S1
40 $

Ballon taille 1 Hummel pour pratique générale.

Uniforme (féminin) item
Uniforme (féminin)
70 $

Uniforme de club pour la saison 2025-2026. Sera utilisé pour les matchs de compétition et les activités de collecte de fonds.


Disponible en tailles de XS à XL.

T-shirt item
T-shirt
20,70 $

T-shirt promotionnel du club. Disponible du XS au XL.

Matériel: 100% polyester


*Prix ​​basés sur le coût de l'année dernière, sujets à changement.

T-shirt (manches longues) item
T-shirt (manches longues)
26,50 $

T-shirt à manches longues promotionnel du club. Disponible du XS au XL.

Matériel: 100% polyester


*Prix ​​basés sur le coût de l'année dernière, sujets à changement.

Chandail item
Chandail
43 $

Chandail promotionnel du club. Disponible du XS au XL. Le nom brodé coûte 3$ de plus.

Matériel: 77% coton, 22% polyester, 1% viscose


*Prix ​​basés sur le coût de l'année dernière, sujets à changement.

Joggeurs item
Joggeurs
30 $

Joggeurs promotionnels du club. Disponibles du XS au XL.

Matériel: 70% coton, 30% polyester


*Prix ​​basés sur le coût de l'année dernière, sujets à changement.

