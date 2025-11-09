Club ludique

1445 Rue Des Champs-Élysées

Chicoutimi, QC G7H 6J2, Canada

Billet jeune 8 à 15 ans
10 $

Pour la participation d'un jeune à 1 rencontre du Club ludique.

Billet accompagnateur
Gratuit

Pour les membres de la famille qui ne joueront pas aux jeux avec l'animatrice mais qui accompagne et/ou profite de l'espace et des autres jeux disponibles sur place.

Inscription annuel
45 $

Pour l'inscription d'un jeune 8-15 ans à la totalité des rencontres mensuelles du Club ludique (9 rencontres, de octobre à juin).
* doit être membre de Calidée.

