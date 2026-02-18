Défi Traversée 2026

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Je relève le défi de la Traversée de Charlevoix pour me dépasser et soutenir une bonne cause. Merci pour votre soutien!
Je veux faire une randonnée de 105 km dans les hauteurs de Charlevoix pour me dépasser et accomplir un objectif plus grand que nature.
Je suis une personne prête à relever le défi de la Traversée de Charlevoix. Je compte sur vous pour m’encourager et m’aider à réaliser ce rêve important pour moi dans le but de m’améliorer et repousser mes limites.
Il y a quelques mois, je me suis lancée dans un défi excitant qui demande de la persévérance, du courage, de l’entraide et surtout du dépassement de soi. Votre aide ferait vraiment toute la différence!
Je pratique cinq sports et j’adore relever des défis, ce qui m’a appris à travailler efficacement en équipe. Ce projet me tient à cœur, votre soutien contribue vraiment à ma réussite.
Je me suis inscrite dans le défi de la Traversée de Charlevoix pour me dépasser et réussir.
Je participe à la Traversée de Charlevoix de mon école pour me dépasser et vivre ma passion du plein air.
Je fais partie de la Traversée de Charlevoix pour acquérir de nouvelles connaissances, voir de belles vues et passer des moments inoubliables.
Je m’engage dans la randonnée de Charlevoix de 105 kilomètres dans la nature pour relever un grand défi et me dépasser.
Je me suis inscrit à la randonnée du 105 km dans Charlevoix dans le but de me dépasser et d’approfondir ma passion du plein air !
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