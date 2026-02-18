Fondation Annie-Caron de l'école des Pionniers

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Défi Traversée 2026

Équipe
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Nathan Bueche item
Nathan Bueche
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Je relève le défi de la Traversée de Charlevoix pour me dépasser et soutenir une bonne cause. Merci pour votre soutien!

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Rafael Savard-Lafleur item
Rafael Savard-Lafleur
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Je veux faire une randonnée de 105 km dans les hauteurs de Charlevoix pour me dépasser et accomplir un objectif plus grand que nature.

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Laurie-Anne Lépine item
Laurie-Anne Lépine
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Je suis une personne prête à relever le défi de la Traversée de Charlevoix. Je compte sur vous pour m’encourager et m’aider à réaliser ce rêve important pour moi dans le but de m’améliorer et repousser mes limites.

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Aurélie Audet item
Aurélie Audet
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Il y a quelques mois, je me suis lancée dans un défi excitant qui demande de la persévérance, du courage, de l’entraide et surtout du dépassement de soi. Votre aide ferait vraiment toute la différence! 

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Rosalie Sasseville item
Rosalie Sasseville
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Je pratique cinq sports et j’adore relever des défis, ce qui m’a appris à travailler efficacement en équipe. Ce projet me tient à cœur, votre soutien contribue vraiment à ma réussite.

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Andréanne Meunier item
Andréanne Meunier
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Je me suis inscrite dans le défi de la Traversée de Charlevoix pour me dépasser et réussir.

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Bastien Munger item
Bastien Munger
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Je participe à la Traversée de Charlevoix de mon école pour me dépasser et vivre ma passion du plein air.

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Alexis Groleau item
Alexis Groleau
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Je fais partie de la Traversée de Charlevoix pour acquérir de nouvelles connaissances, voir de belles vues et passer des moments inoubliables.

 

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Liam Brière item
Liam Brière
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Je m’engage dans la randonnée de Charlevoix de 105 kilomètres dans la nature pour relever un grand défi et me dépasser.

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Ugo Garneau-Mérette item
Ugo Garneau-Mérette
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Je me suis inscrit à la randonnée du 105 km dans Charlevoix dans le but de me dépasser et d’approfondir ma passion du plein air !

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