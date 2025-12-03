CMC 2026: Audition Nationale Mauricie-Centre du Québec, #2 ( 15 à 18 ans, 19 à 25 ans ( 29 chant))
Audition nationale CMC 2026 — Mauricie-Centre-du Québec #2
100 $
frais d'inscription : catégories 15 à 18 ans, et 19 à 25 ans (29 ans pour le chant)
frais d'inscription : catégories 15 à 18 ans, et 19 à 25 ans (29 ans pour le chant)
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