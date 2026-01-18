Avec Toute Ma Tête

Organisé par

Avec Toute Ma Tête

À propos de cet événement

Cocktail 5 à 7 Levée de fonds -Les Traumatismes Cranio-Cérébraux?? J'en ai plein mon Casque

146 Rte du Président-Kennedy

Lévis, QC G6V 6C9, Canada

Admission Vente
100 $

Plus que quatre semaines pour vous procurer vos billets pour notre Cocktail-bénéfice en prévention des Traumatismes Cranio-Cérébraux à prix réduit!

Tirage Toile de ART Sébastien Moreau
25 $

Impression encadrée montrant la scène du Fleuve Saint Laurent et à l’arrière on retrouve un des édifices familiers de la ville de Montréal.

Impression encadrée protégé par une vitre.

*Arrivé à destination.

*14¼ x 18¼



Casque Vélo-Adultes
25 $
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