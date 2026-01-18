Cocktail 5 à 7 Levée de fonds -Les Traumatismes Cranio-Cérébraux?? J'en ai plein mon Casque

À propos de cet événement
Plus que quatre semaines pour vous procurer vos billets pour notre Cocktail-bénéfice en prévention des Traumatismes Cranio-Cérébraux à prix réduit!
Impression encadrée montrant la scène du Fleuve Saint Laurent et à l’arrière on retrouve un des édifices familiers de la ville de Montréal.
Impression encadrée protégé par une vitre.
*Arrivé à destination.
*14¼ x 18¼
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!