Cocktail 5 à 7 Levée de fonds -Les Traumatismes Cranio-Cérébraux- J'en ai plein mon Casque

La base d'entrainement intelligente JetBlack Victory élève les standards en offrant des performances et des fonctionnalités haut de gamme qui le distinguent des autres bases d'entrainement. Conçue pour une expérience de cyclisme intérieure de qualité, elle est entièrement compatible Zwift, vous permettant de commencer vos sorties virtuelles dès la sortie de la boîte. Elle est livrée avec le pignon Zwift V2 préinstallé et les manettes Zwift Click, assurant des changements de vitesse fluides et silencieux, compatibles avec presque tous les vélos 8 à 12 vitesses.







