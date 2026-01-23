Avec Toute Ma Tête

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À propos de cet événement

Cocktail 5 à 7 Levée de fonds -Les Traumatismes Cranio-Cérébraux- J'en ai plein mon Casque

4891 Bd Industriel

Sherbrooke, QC J1R 0P4, Canada

Admission Vente
100 $

Plus que quatre semaines pour vous procurer vos billets pour notre Cocktail-bénéfice en prévention des Traumatismes Cranio-Cérébraux à prix réduit!

Tirage Jetblack Victory ou Wahoo Kickr Core 2
25 $

La base d'entrainement intelligente JetBlack Victory élève les standards en offrant des performances et des fonctionnalités haut de gamme qui le distinguent des autres bases d'entrainement. Conçue pour une expérience de cyclisme intérieure de qualité, elle est entièrement compatible Zwift, vous permettant de commencer vos sorties virtuelles dès la sortie de la boîte. Elle est livrée avec le pignon Zwift V2 préinstallé et les manettes Zwift Click, assurant des changements de vitesse fluides et silencieux, compatibles avec presque tous les vélos 8 à 12 vitesses.



Casque Vélo-Adultes
25 $
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