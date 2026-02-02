Cocktail bénéfice au Griendel - École St-Malo au Camp Trois-Saumons

Venez vous rassembler, vous retrouvez et vous amusez au Griendel, tout en encourageant la campagne de financement pour l'École St-Malo au Camp Trois-Saumons.





Dégustez de délicieuses bouchées fines (6 bouchées repas et 1 bouchée sucrée) et une consommation (vin ou bière) tout en posant une geste philanthropique porteur de sens pour cette école !





Pour chaque billet vendu, un don de 84,50$ à notre campagne de financement est fait pour lequel vous recevrez un reçu fiscal.