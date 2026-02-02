Fondation des Camps Odyssée

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Ventes fermées

Cocktail bénéfice au Griendel - École St-Malo au Camp Trois-Saumons

46 Boulevard René-Lévesque O

Québec, QC G1R 2A4, Canada

Cocktail bénéfice
150 $

Venez vous rassembler, vous retrouvez et vous amusez au Griendel, tout en encourageant la campagne de financement pour l'École St-Malo au Camp Trois-Saumons.


Dégustez de délicieuses bouchées fines (6 bouchées repas et 1 bouchée sucrée) et une consommation (vin ou bière) tout en posant une geste philanthropique porteur de sens pour cette école !


Pour chaque billet vendu, un don de 84,50$ à notre campagne de financement est fait pour lequel vous recevrez un reçu fiscal.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!