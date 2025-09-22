Cocktail bénéfice Du fond du coeur Vivre Grand

2141 Chem. Saint-Louis

Québec, QC G1T 1P9, Canada

Billet Du fond du coeur
CA$200

Votre billet donne accès à une soirée festive et inspirante : cocktail dinatoire raffiné, barmans sur place pour des créations personnalisées, encan interactif, témoignages touchants et ambiance chaleureuse.
Un reçu officiel de don de charité sera remis pour une portion du billet.

Billet réduit pour personnes autistes ou ayant une DI
CA$100

Votre billet donne accès à une soirée festive et inspirante : cocktail dinatoire raffiné, barmans sur place pour des créations personnalisées, encan interactif, témoignages touchants et ambiance chaleureuse.
Un reçu officiel de don de charité sera remis pour une portion du billet.

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing