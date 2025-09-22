Cocktail bénéfice Du fond du coeur Vivre Grand

Votre billet donne accès à une soirée festive et inspirante : cocktail dinatoire raffiné, barmans sur place pour des créations personnalisées, encan interactif, témoignages touchants et ambiance chaleureuse.
✨ Un reçu officiel de don de charité sera remis pour une portion du billet.
