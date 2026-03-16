La Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec

Organisé par

La Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec

À propos de cet événement

Cocktail bénéfice de la Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec

97 Rue Saint-Louis

Québec, QC G1R 3Z6, Canada

Admission générale
175 $

Profitez d’une soirée raffinée au Cercle de la Garnison, dans un cadre élégant alliant intérieur et jardins.
Savourez des bouchées de qualité et un cocktail dans une ambiance conviviale, tout en soutenant une cause essentielle.

Don
250 $

La Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec soutient financièrement le Centre de prévention du suicide de Québec (CPSQ) dans sa mission de réduire le taux de suicide dans la région de la Capitale-Nationale.

Les fonds amassés permettent notamment de :

  • Maintenir des services d’intervention accessibles 24/7 ;
  • Développer des actions de prévention et de sensibilisation ;
  • Offrir du soutien aux personnes vulnérables et à leurs proches ;
  • Intervenir en amont, avant que la crise ne survienne.
Don
100 $

La Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec soutient financièrement le Centre de prévention du suicide de Québec (CPSQ) dans sa mission de réduire le taux de suicide dans la région de la Capitale-Nationale.

Les fonds amassés permettent notamment de :

  • Maintenir des services d’intervention accessibles 24/7 ;
  • Développer des actions de prévention et de sensibilisation ;
  • Offrir du soutien aux personnes vulnérables et à leurs proches ;
  • Intervenir en amont, avant que la crise ne survienne.
Don
50 $

La Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec soutient financièrement le Centre de prévention du suicide de Québec (CPSQ) dans sa mission de réduire le taux de suicide dans la région de la Capitale-Nationale.

Les fonds amassés permettent notamment de :

  • Maintenir des services d’intervention accessibles 24/7 ;
  • Développer des actions de prévention et de sensibilisation ;
  • Offrir du soutien aux personnes vulnérables et à leurs proches ;
  • Intervenir en amont, avant que la crise ne survienne.
Ajouter un don pour La Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!