Cocktail bénéfice de la Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec

Organisé par
À propos de cet événement
Profitez d’une soirée raffinée au Cercle de la Garnison, dans un cadre élégant alliant intérieur et jardins.
Savourez des bouchées de qualité et un cocktail dans une ambiance conviviale, tout en soutenant une cause essentielle.
La Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec soutient financièrement le Centre de prévention du suicide de Québec (CPSQ) dans sa mission de réduire le taux de suicide dans la région de la Capitale-Nationale.
Les fonds amassés permettent notamment de :
La Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec soutient financièrement le Centre de prévention du suicide de Québec (CPSQ) dans sa mission de réduire le taux de suicide dans la région de la Capitale-Nationale.
Les fonds amassés permettent notamment de :
La Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec soutient financièrement le Centre de prévention du suicide de Québec (CPSQ) dans sa mission de réduire le taux de suicide dans la région de la Capitale-Nationale.
Les fonds amassés permettent notamment de :
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!