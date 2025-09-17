Cocktail-bénéfice Préma-Québec 2026

À propos de cet événement
Logo visible à l'entrée
Projection de votre logo sur l'écran lors du cocktail
Logo visible sur le site de Préma-Québec pendant 1an
Mentions dans les allocutions de la soirée
Remerciement sur nos réseaux sociaux
Reçu fiscal
2 billets pour la soirée
Logo visible à l'entrée
Projection de votre logo sur l'écran lors du cocktail
Logo visible sur le site de Préma-Québec pendant 1an
Reçu fiscal
2 billets pour la soirée
Projection de votre logo sur l'écran lors du cocktail
Reçu fiscal
2 billets pour la soirée
Accès à l'événement.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!