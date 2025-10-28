Accès transports viables

Organisé par

Accès transports viables

À propos de cet événement

Cocktail-bénéfice sur la mobilité durable d'Accès transports viables 2026

1100 Bd René-Lévesque E

Québec, QC G1R 4P3, Canada

Admission générale
229 $
Billet de prévente
205 $
Disponible jusqu'au 30 janv.
Billet de groupe - 2 personnes (12% de rabais)
403,04 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

12% de rabais sur le tarif du billet régulier

Billet de groupe - 3 personnes (15% de rabais)
583,95 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

15% de rabais sur le tarif du billet régulier

Billet de groupe - 4 personnes (18% de rabais)
751,12 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

18% de rabais sur le tarif du billet régulier

Tarif OBNL - Billet régulier
210 $

Ce billet est réservé uniquement aux employé-es d'OBNL. Des vérifications seront effectuées pour confirmer l'admissibilité.

Tarif OBNL - Billet de prévente
195 $
Disponible jusqu'au 30 janv.

Ce billet est réservé uniquement aux employé-es d'OBNL. Des vérifications seront effectuées pour confirmer l'admissibilité.

Ajouter un don pour Accès transports viables

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!