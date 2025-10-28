Cocktail-bénéfice sur la mobilité durable d'Accès transports viables 2026

Organisé par
À propos de cet événement
12% de rabais sur le tarif du billet régulier
15% de rabais sur le tarif du billet régulier
18% de rabais sur le tarif du billet régulier
Ce billet est réservé uniquement aux employé-es d'OBNL. Des vérifications seront effectuées pour confirmer l'admissibilité.
Ce billet est réservé uniquement aux employé-es d'OBNL. Des vérifications seront effectuées pour confirmer l'admissibilité.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!