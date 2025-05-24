Brunch festif des JPQ

10 billets incluant pour chacun de vos invité(e)s :🥂 Un mimosa de bienvenue🍽️ Un brunch gastronomique en 2 services🎶 DJ Seb A$$ en prestation live🤝 Accès à une expérience de réseautage conviviale🚗 Stationnement gratuit sur place (places limitées, premier arrivé – premier servi)🏛️ 3 mois de membership gratuit au Cercle de la Garnison📜 Reçu officiel aux fins d’impôt pour la portion admissible

