Cocktail de financement de Montréal 2025

Donne accès au cocktail de financement de Montréal.
Comme Zeffy est une plateforme de paiement gratuite pour les OBNL, elle demande une contribution volontaire lors du paiement. Si vous ne souhaitez pas contribuer, vous n'avez qu'à sélectionner autre et mettre «0».
Cinq billets
500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets
Donne 5 accès au cocktail de financement de Montréal. Donne 20$ de rabais sur le prix du billet régulier.
Offrir un billet à un-e jeune militant-e
100 $
Vous souhaitez contribuer à l'événement mais ne pouvez pas vous déplacer avec nous le 26 mai? Vous pouvez offrir votre billet à un-e jeune militant-e qui vous en remerciera chaleureusement!
Comme Zeffy est une plateforme de paiement gratuite pour les OBNL, elle demande une contribution volontaire lors du paiement. Si vous ne souhaitez pas contribuer, vous n'avez qu'à sélectionner autre et mettre «0».
Ajouter un don pour OUI Québec
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!