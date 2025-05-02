Cocktail de financement de Montréal 2025

Vous souhaitez contribuer à l'événement mais ne pouvez pas vous déplacer avec nous le 26 mai? Vous pouvez offrir votre billet à un-e jeune militant-e qui vous en remerciera chaleureusement! Comme Zeffy est une plateforme de paiement gratuite pour les OBNL, elle demande une contribution volontaire lors du paiement. Si vous ne souhaitez pas contribuer, vous n'avez qu'à sélectionner autre et mettre «0».

Vous souhaitez contribuer à l'événement mais ne pouvez pas vous déplacer avec nous le 26 mai? Vous pouvez offrir votre billet à un-e jeune militant-e qui vous en remerciera chaleureusement! Comme Zeffy est une plateforme de paiement gratuite pour les OBNL, elle demande une contribution volontaire lors du paiement. Si vous ne souhaitez pas contribuer, vous n'avez qu'à sélectionner autre et mettre «0».

Plus de détails...