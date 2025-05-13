Cocktail de financement de Québec 2025

Donne accès au cocktail de financement de Québec.
Comme Zeffy est une plateforme de paiement gratuite pour les OBNL, elle demande une contribution volontaire lors du paiement. Si vous ne souhaitez pas contribuer, vous n'avez qu'à sélectionner autre et mettre «0».
Donne accès au cocktail de financement de Québec.
Comme Zeffy est une plateforme de paiement gratuite pour les OBNL, elle demande une contribution volontaire lors du paiement. Si vous ne souhaitez pas contribuer, vous n'avez qu'à sélectionner autre et mettre «0».
Cinq billets
CA$400
groupTicketCaption
Donne 5 accès au cocktail de financement de Québec. Donne 20$ de rabais sur le prix du billet régulier.
Comme Zeffy est une plateforme de paiement gratuite pour les OBNL, elle demande une contribution volontaire lors du paiement. Si vous ne souhaitez pas contribuer, vous n'avez qu'à sélectionner autre et mettre «0».
Donne 5 accès au cocktail de financement de Québec. Donne 20$ de rabais sur le prix du billet régulier.
Comme Zeffy est une plateforme de paiement gratuite pour les OBNL, elle demande une contribution volontaire lors du paiement. Si vous ne souhaitez pas contribuer, vous n'avez qu'à sélectionner autre et mettre «0».
Offrir un billet à un-e jeune militant-e
CA$80
Vous souhaitez contribuer à l'événement mais ne pouvez pas vous déplacer avec nous le 4 juin? Vous pouvez offrir votre billet à un-e jeune militant-e qui vous en remerciera chaleureusement!
Comme Zeffy est une plateforme de paiement gratuite pour les OBNL, elle demande une contribution volontaire lors du paiement. Si vous ne souhaitez pas contribuer, vous n'avez qu'à sélectionner autre et mettre «0».
Vous souhaitez contribuer à l'événement mais ne pouvez pas vous déplacer avec nous le 4 juin? Vous pouvez offrir votre billet à un-e jeune militant-e qui vous en remerciera chaleureusement!
Comme Zeffy est une plateforme de paiement gratuite pour les OBNL, elle demande une contribution volontaire lors du paiement. Si vous ne souhaitez pas contribuer, vous n'avez qu'à sélectionner autre et mettre «0».
Billet étudiant
CA$60
Vous êtes aux études à temps plein dans un établissement d'enseignement post-secondaire reconnu? Profitez d'un rabais de 40$ sur présentation d'une carte étudiante.
Vous êtes aux études à temps plein dans un établissement d'enseignement post-secondaire reconnu? Profitez d'un rabais de 40$ sur présentation d'une carte étudiante.