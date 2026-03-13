À propos de cet événement
Le Cocktail des Anciens, c’est le moment idéal pour rattraper le temps perdu avec d’anciens collègues de classe et enseignants. Une occasion unique de jaser avec toutes ces personnes qui ont marqué votre secondaire. Déjà plusieurs enseignants retraités ont confirmé leur présence, une occasion rare de les revoir. Parmi les points forts de l’événement :
Au plaisir de vous revoir au MSS en grand nombre!
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