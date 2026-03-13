Le Cocktail des Anciens, c’est le moment idéal pour rattraper le temps perdu avec d’anciens collègues de classe et enseignants. Une occasion unique de jaser avec toutes ces personnes qui ont marqué votre secondaire. Déjà plusieurs enseignants retraités ont confirmé leur présence, une occasion rare de les revoir. Parmi les points forts de l’événement :

Liberté de redécouvrir votre école : On circule, on change de groupe, on découvre les dernières améliorations et rénovations et pourquoi pas, certains lieux inusités.

Gastronomie moderne : Une sélection de bouchées raffinées et une sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées.

Ambiance MSS : Un band formé par d’anciens élèves assurera la musique pendant toute la soirée.

Au plaisir de vous revoir au MSS en grand nombre!