Couleurs et Saveurs du Monde - Québec

7 Rue Robert Rumilly

Québec, QC G1K 2K5, Canada

Billet individuel
150 $

Un reçu de charité de 100$ vous sera remis par billet. Merci de votre soutien

Partenaire Bronze
250 $

1 billet pour le cocktail dinatoire

Votre logo sur le site Web du club Rotary et dans les médias sociaux

Mention de votre commandite dans le matériel promotionnel de base.


Partenaire Argent
500 $

2 billets pour le cocktail dinatoire

Votre logo sur la signalisation principale de l'événement

Mention de votre entreprise dans le communiqué de presse

Votre logo sur le site Web du club Rotary et dans les médias sociaux

Mention de votre commandite dans le matériel promotionnel de base.


Partenaire Or
1 000 $

1 table cocktail de 4 personnes.

Votre logo sur la table cocktail

Mention de votre commandite par le maître de cérémonie

Visibilité sur tous les outils de communication.

Votre logo sur la signalisation principale de l'événement.

Votre logo sur le site Web du club Rotary et dans les médias sociaux.

Mention de votre commandite dans le matériel promotionnel de base


Ajouter un don pour Fondation du Rotary Québec-Val-Bélair

$

