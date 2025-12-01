Couleurs et Saveurs du Monde - Québec

Un reçu de charité de 100$ vous sera remis par billet. Merci de votre soutien
1 billet pour le cocktail dinatoire
Votre logo sur le site Web du club Rotary et dans les médias sociaux
Mention de votre commandite dans le matériel promotionnel de base.
2 billets pour le cocktail dinatoire
Votre logo sur la signalisation principale de l'événement
Mention de votre entreprise dans le communiqué de presse
1 table cocktail de 4 personnes.
Votre logo sur la table cocktail
Mention de votre commandite par le maître de cérémonie
Visibilité sur tous les outils de communication.
Votre logo sur le site Web du club Rotary et dans les médias sociaux.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!