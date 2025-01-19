Le Club Kiwanis de la Baie des Ha Ha

Organisé par

Le Club Kiwanis de la Baie des Ha Ha

À propos de cet événement

Cocktail dinatoire 2025

531 1ère Rue

La Baie, QC G7B 2H1, Canada

Billet individuel
130 $
Joignez-vous à nous pour cette soirée mémorable * Le montant de 130$ inclus 5.65$ de TPS et 11.28$ de TVQ.
Commanditaire - Or
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
Soutenez cet événement en tant que Partenaire Or. Inclus: Logo et nom de l’entreprise affichés au cours de la soirée ainsi que sur les réseaux sociaux. Mention à plusieurs reprises pendant l’événement comme partenaires majeurs. Placement d’une affiche dans le lieu de l’événement 4 billets pour le cocktail dînatoire (Valeur de 520$) Mention dans le discours de remerciement. Pour plus de détails: contactez Catherine Tremblay [email protected] ou 418-817-1312 * Le montant de 1500$ inclus 22.61$ de TPS et 45.12$ de TVQ. Une facture suivra dans un autre envoi courriel suite à votre transaction de paiement.
Commanditaire - Argent
750 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets
Soutenez cet événement en tant que Partenaire Argent. Inclus: Logo et nom de l’entreprise affichés au cours de la soirée ainsi que sur les réseaux sociaux. Mention lors de l’événement. Placement d’une affiche dans le lieu de l’événement 2 billets pour le cocktail dînatoire (Valeur de 260$). Pour plus de détails: contactez Catherine Tremblay [email protected] ou 418-817-1312 * Le montant de 750$ inclus 11.31$ de TPS et 22.56$ de TVQ. Une facture suivra dans un autre envoi courriel suite à votre transaction de paiement.
Commanditaire - Bronze
500 $
Soutenez cet événement en tant que Partenaire Bronze Inclus: Mention de l’entreprise affiché au cours de la soirée et sur les réseaux sociaux. 1 billet pour le cocktail dînatoire (Valeur de 130$). Pour plus de détails: contactez Catherine Tremblay [email protected] ou 418-817-1312 * Le montant de 500$ inclus 5.65$ de TPS et 11.28$ de TVQ. Une facture suivra dans un autre envoi courriel suite à votre transaction de paiement.
Ajouter un don pour Le Club Kiwanis de la Baie des Ha Ha

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!