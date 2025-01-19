Cocktail dinatoire 2025

Soutenez cet événement en tant que Partenaire Or.
Inclus:
Logo et nom de l’entreprise affichés au cours de la soirée ainsi que sur les réseaux sociaux.
Mention à plusieurs reprises pendant l’événement comme partenaires majeurs.
Placement d’une affiche dans le lieu de l’événement
4 billets pour le cocktail dînatoire (Valeur de 520$)
Mention dans le discours de remerciement.
Pour plus de détails: contactez Catherine Tremblay
[email protected]
ou 418-817-1312
* Le montant de 1500$ inclus 22.61$ de TPS et 45.12$ de TVQ. Une facture suivra dans un autre envoi courriel suite à votre transaction de paiement.