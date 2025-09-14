Cocktail Dinatoire 2025

Depuis plusieurs années, l’Association et la Fondation des Anciens de Shawinigan sont l’hôte d’une soirée Gala au cours de laquelle les bourses entrepreneuriales sont décernées. À nouveau cette année, nous avons souligné le succès universitaire en remettant d’une façon plus officielle des bourses d’études aux étudiants de deuxième (maîtrise) et troisième (doctorat) cycles. Cette soirée Gala est également axée sur le réseautage et réunit annuellement plusieurs membres de la communauté shawiniganaise provenant du milieu des affaires et de l’éducation ainsi que de nombreux citoyens engagés dans le développement de Shawinigan.