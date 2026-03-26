Cocktail dinatoire 2026

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À propos de cet événement
Billet pour une personne.
Comprend un cocktail dînatoire en cinq services de bouchées, accompagné d’accords de vins.
Un reçu fiscal de 70 $ sera émis.
Table pour 6 personnes et visibilité de votre entreprise lors de la soirée (logo sur votre table et dans la section des partenaires).
Comprend un cocktail dînatoire en cinq services de bouchées, accompagné d’accords de vins.
Un reçu fiscal de 420$ vous sera émis.
Visibilité de votre logo lors de la soirée sur la page des partenaires.
Visibilité de votre logo lors de la soirée sur la page des partenaires. Publication sur les réseaux sociaux de votre logo à format et récurrence variable selon la catégorie.
Visibilité de votre logo lors de la soirée sur la page des partenaires. Présentation d'un mets et vin. Publication sur les réseaux sociaux de votre logo à format et récurrence variable selon la catégorie.
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