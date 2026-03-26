Fondation du Collège Mont-Sacré-Coeur

Organisé par

Fondation du Collège Mont-Sacré-Coeur

À propos de cet événement

Cocktail dinatoire 2026

210 Rue Denison E

Granby, QC J2H 2R6, Canada

Billet individuel
175 $

Billet pour une personne.
Comprend un cocktail dînatoire en cinq services de bouchées, accompagné d’accords de vins.
Un reçu fiscal de 70 $ sera émis.

Table corporative
1 300 $

Table pour 6 personnes et visibilité de votre entreprise lors de la soirée (logo sur votre table et dans la section des partenaires).


Comprend un cocktail dînatoire en cinq services de bouchées, accompagné d’accords de vins.


Un reçu fiscal de 420$ vous sera émis.

Collaborateur bronze
300 $

Visibilité de votre logo lors de la soirée sur la page des partenaires.

Collaborateur argent
600 $

Visibilité de votre logo lors de la soirée sur la page des partenaires. Publication sur les réseaux sociaux de votre logo à format et récurrence variable selon la catégorie.

Collaborateur or
1 200 $

Visibilité de votre logo lors de la soirée sur la page des partenaires. Présentation d'un mets et vin. Publication sur les réseaux sociaux de votre logo à format et récurrence variable selon la catégorie.

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