Cocktail dînatoire 2026 du Club Kiwanis de La Baie

Soutenez cet événement en tant que Partenaire Argent.

Inclus:

Logo et nom de l’entreprise affichés au cours de la soirée ainsi que sur les réseaux sociaux.

Mention lors de l’événement.

Placement d’une affiche dans le lieu de l’événement

2 billets pour le cocktail dînatoire (Valeur de 260$).

Pour plus de détails: Alexandra Poulin

[email protected]





* Le montant de 750$ inclus 12.18$ de TPS et 24.29$ de TVQ. Une facture suivra dans un autre envoi courriel suite à votre transaction de paiement.