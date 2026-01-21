Cocktail dînatoire 2026 du Club Kiwanis de La Baie

Organisé par
À propos de cet événement
Soirée festive! Bouchées et consommations à volonté de 17h à 21h.
* Le montant de 140$ inclus 6.09$ de TPS et 12.15$ de TVQ.
Soutenez cet événement en tant que Partenaire Or.
Inclus:
Logo et nom de l’entreprise affichés au cours de la soirée ainsi que sur les réseaux sociaux.
Mention à plusieurs reprises pendant l’événement comme partenaires majeurs.
Placement d’une affiche dans le lieu de l’événement
4 billets pour le cocktail dînatoire (Valeur de 520$)
Mention dans le discours de remerciement.
Pour plus de détails: Alexandra Poulin
[email protected]
* Le montant de 1500$ inclus 24.35$ de TPS et 48.58$ de TVQ. Une facture suivra dans un autre envoi courriel suite à votre transaction de paiement.
Soutenez cet événement en tant que Partenaire Argent.
Inclus:
Logo et nom de l’entreprise affichés au cours de la soirée ainsi que sur les réseaux sociaux.
Mention lors de l’événement.
Placement d’une affiche dans le lieu de l’événement
2 billets pour le cocktail dînatoire (Valeur de 260$).
Pour plus de détails: Alexandra Poulin
[email protected]
* Le montant de 750$ inclus 12.18$ de TPS et 24.29$ de TVQ. Une facture suivra dans un autre envoi courriel suite à votre transaction de paiement.
Soutenez cet événement en tant que Partenaire Bronze
Inclus:
Mention de l’entreprise affiché au cours de la soirée et sur les réseaux sociaux.
1 billet pour le cocktail dînatoire (Valeur de 130$).
Pour plus de détails: Alexandra Poulin
[email protected]
* Le montant de 500$ inclus 6.09$ de TPS et 12.15$ de TVQ. Une facture suivra dans un autre envoi courriel suite à votre transaction de paiement.
