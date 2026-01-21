Le Club Kiwanis de la Baie des Ha Ha

Organisé par

Le Club Kiwanis de la Baie des Ha Ha

À propos de cet événement

Cocktail dînatoire 2026 du Club Kiwanis de La Baie

531 1ère Rue

Saguenay, QC G7B 2H1, Canada

Admission générale
140 $

Soirée festive! Bouchées et consommations à volonté de 17h à 21h.



* Le montant de 140$ inclus 6.09$ de TPS et 12.15$ de TVQ.

Commanditaire- OR
1 500 $

Soutenez cet événement en tant que Partenaire Or.
Inclus:
Logo et nom de l’entreprise affichés au cours de la soirée ainsi que sur les réseaux sociaux.
Mention à plusieurs reprises pendant l’événement comme partenaires majeurs.
Placement d’une affiche dans le lieu de l’événement
4 billets pour le cocktail dînatoire (Valeur de 520$)
Mention dans le discours de remerciement.
Pour plus de détails: Alexandra Poulin
[email protected]

* Le montant de 1500$ inclus 24.35$ de TPS et 48.58$ de TVQ. Une facture suivra dans un autre envoi courriel suite à votre transaction de paiement.

Commanditaire - ARGENT
750 $

Soutenez cet événement en tant que Partenaire Argent.
Inclus:
Logo et nom de l’entreprise affichés au cours de la soirée ainsi que sur les réseaux sociaux.
Mention lors de l’événement.
Placement d’une affiche dans le lieu de l’événement
2 billets pour le cocktail dînatoire (Valeur de 260$).

Pour plus de détails: Alexandra Poulin
[email protected]


* Le montant de 750$ inclus 12.18$ de TPS et 24.29$ de TVQ. Une facture suivra dans un autre envoi courriel suite à votre transaction de paiement.

Commanditaire - BRONZE
500 $

Soutenez cet événement en tant que Partenaire Bronze
Inclus:
Mention de l’entreprise affiché au cours de la soirée et sur les réseaux sociaux.
1 billet pour le cocktail dînatoire (Valeur de 130$).
Pour plus de détails: Alexandra Poulin
[email protected]

* Le montant de 500$ inclus 6.09$ de TPS et 12.15$ de TVQ. Une facture suivra dans un autre envoi courriel suite à votre transaction de paiement.

Ajouter un don pour Le Club Kiwanis de la Baie des Ha Ha

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!