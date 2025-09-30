Cocktail dînatoire au profit de la Maison des jeunes Serge Forest

Organisé par
À propos de cet événement
Une soirée conviviale où vous pourrez savourer une variété de bouchées raffinées soigneusement préparé par le Café Massawippi. Le tout, pour une bonne cause. Un moment gourmand et festif à ne pas manquer!
Prendre note que cette plateforme propose de verser un pourboire. Celui-ci est versé à Zeffy et non pas à notre organisme. Cette option est 100% facultative.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!