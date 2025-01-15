Cocktail Dinatoire - Soirée bénéfice de printemps de Tyndale

Votre billet comprend 2 consommations, une variété de canapés, des stations de nourriture et le dessert.
Votre billet comprend 2 consommations, une variété de canapés, des stations de nourriture et le dessert.
Commanditaire Événement Tyndale Empowerment (Sponsor de l'événement)
20 000 $
6 billets offerts pour l'événement ; Logo sur la bannière des commanditaires ; Mention au micro pendant l'événement ; Logo sur la page Événements du site web de Tyndale ; Publication sur les réseaux sociaux ; Remise d’un prix lors de l'événement ; Reconnaissance dans notre rapport annuel et notre bulletin d’information ; Mention dans le communiqué de presse ; Exclusivité dans le secteur ; Droits de nommage pour l'événement.
6 billets offerts pour l'événement ; Logo sur la bannière des commanditaires ; Mention au micro pendant l'événement ; Logo sur la page Événements du site web de Tyndale ; Publication sur les réseaux sociaux ; Remise d’un prix lors de l'événement ; Reconnaissance dans notre rapport annuel et notre bulletin d’information ; Mention dans le communiqué de presse ; Exclusivité dans le secteur ; Droits de nommage pour l'événement.
Commanditaire Communautaire Tyndale
10 000 $
4 billets offerts pour l'événement ; Logo sur la bannière des commanditaires ; Mention au micro pendant l'événement ; Logo sur la page Événements du site web de Tyndale ; Publication sur les réseaux sociaux ; Remise d’un prix lors de l'événement ; Reconnaissance dans le bulletin d’information
4 billets offerts pour l'événement ; Logo sur la bannière des commanditaires ; Mention au micro pendant l'événement ; Logo sur la page Événements du site web de Tyndale ; Publication sur les réseaux sociaux ; Remise d’un prix lors de l'événement ; Reconnaissance dans le bulletin d’information
Commanditaire Partenariat Tyndale
7 500 $
4 billets offerts pour l'événement ; Logo sur la bannière des commanditaires ; Mention au micro pendant l'événement ; Logo sur la page Événements du site web de Tyndale ; Publication sur les réseaux sociaux
4 billets offerts pour l'événement ; Logo sur la bannière des commanditaires ; Mention au micro pendant l'événement ; Logo sur la page Événements du site web de Tyndale ; Publication sur les réseaux sociaux
Commanditaire Programme Tyndale
5 000 $
2 billets offerts pour l'événement ; Logo sur la bannière des commanditaires ; Mention au micro pendant l'événement ; Publication sur les réseaux sociaux
2 billets offerts pour l'événement ; Logo sur la bannière des commanditaires ; Mention au micro pendant l'événement ; Publication sur les réseaux sociaux
Ami·e de Tyndale St-Georges
2 500 $
2 billets offerts pour l'événement ; Logo sur la bannière des commanditaires ; Publication sur les réseaux sociaux
2 billets offerts pour l'événement ; Logo sur la bannière des commanditaires ; Publication sur les réseaux sociaux
Ajouter un don pour Centre communautaire Tyndale St-Georges Community Centre
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!