Cocktail Lumière – 1re édition

Partenaire Lumière
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
Visibilité prestige
- 10 billets avec bracelets « lumière »
- Logo diffusé sur l’écran principal
- Logo dans le programme officiel
- Publication d’une vidéo corporative sur LinkedIn (fournie par le partenaire)
- Remerciements lors des allocutions
- Mention dans une publication de remerciement post-événement
Visibilité prestige
- 10 billets avec bracelets « lumière »
- Logo diffusé sur l’écran principal
- Logo dans le programme officiel
- Publication d’une vidéo corporative sur LinkedIn (fournie par le partenaire)
- Remerciements lors des allocutions
- Mention dans une publication de remerciement post-événement