La Maison de la Sérénité

Organisé par

La Maison de la Sérénité

À propos de cet événement

Cocktail Lumière – 1re édition

Espace Suspendu

777 Boul. le Corbusier Laval, QC H7N 0H7

Partenaire Lumière
2 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Visibilité prestige

  • 10 billets avec bracelets « lumière »
  • Logo diffusé sur l’écran principal
  • Logo dans le programme officiel
  • Publication d’une vidéo corporative sur LinkedIn (fournie par le partenaire)
  • Remerciements lors des allocutions
  • Mention dans une publication de remerciement post-événement
Billet individuel
75 $

En vente à compter du 1er septembre 2026 (quantités limitées)
Aucune visibilité incluse.

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