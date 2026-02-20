Fondation Vincent-d’Indy

Organisé par

Fondation Vincent-d’Indy

À propos de cet événement

Cocktail préconcert - Fondation Vincent-d'Indy

4475 rue Saint-Denis

🌟 Cocktail préconcert
150 $

Inclut :
• Cocktail au restaurant Ibéricos
• Place réservée au concert


Un reçu fiscal sera émis pour la portion admissible de 90 $.


⚠️ Places limitées à 60 invités

❤️ Contribution - Don de 500 $
500 $

Contribution philanthropique spéciale destinée à soutenir la mission pédagogique de la Fondation Vincent-d’Indy et le développement de la relève musicale.


Un reçu fiscal sera émis pour la totalité du montant de la contribution.


IMPORTANT : Ce billet ne donne pas accès au cocktail préconcert.

❤️ Contribution - Don de 250 $
250 $

Contribution philanthropique spéciale destinée à soutenir la mission pédagogique de la Fondation Vincent-d’Indy et le développement de la relève musicale.


Un reçu fiscal sera émis pour la totalité du montant de la contribution.


IMPORTANT : Ce billet ne donne pas accès au cocktail préconcert.

❤️ Contribution - Don de 100 $
100 $

Contribution philanthropique spéciale destinée à soutenir la mission pédagogique de la Fondation Vincent-d’Indy et le développement de la relève musicale.


Un reçu fiscal sera émis pour la totalité du montant de la contribution.


IMPORTANT : Ce billet ne donne pas accès au cocktail préconcert ni à une place réservée au concert.

❤️ Contribution - Don de 50 $
50 $

Contribution philanthropique spéciale destinée à soutenir la mission pédagogique de la Fondation Vincent-d’Indy et le développement de la relève musicale.


Un reçu fiscal sera émis pour la totalité du montant de la contribution.


IMPORTANT : Ce billet ne donne pas accès au cocktail préconcert ni à une place réservée au concert.

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