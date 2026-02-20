Cocktail préconcert - Fondation Vincent-d'Indy

Organisé par
À propos de cet événement
Inclut :
• Cocktail au restaurant Ibéricos
• Place réservée au concert
Un reçu fiscal sera émis pour la portion admissible de 90 $.
⚠️ Places limitées à 60 invités
Contribution philanthropique spéciale destinée à soutenir la mission pédagogique de la Fondation Vincent-d’Indy et le développement de la relève musicale.
Un reçu fiscal sera émis pour la totalité du montant de la contribution.
IMPORTANT : Ce billet ne donne pas accès au cocktail préconcert.
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Un reçu fiscal sera émis pour la totalité du montant de la contribution.
IMPORTANT : Ce billet ne donne pas accès au cocktail préconcert.
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Un reçu fiscal sera émis pour la totalité du montant de la contribution.
IMPORTANT : Ce billet ne donne pas accès au cocktail préconcert ni à une place réservée au concert.
Contribution philanthropique spéciale destinée à soutenir la mission pédagogique de la Fondation Vincent-d’Indy et le développement de la relève musicale.
Un reçu fiscal sera émis pour la totalité du montant de la contribution.
IMPORTANT : Ce billet ne donne pas accès au cocktail préconcert ni à une place réservée au concert.
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