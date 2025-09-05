Cocktail Vins & Fromages 2025

Billet à l'unité pour le Cocktail Vins & Fromages aux profits de la Fondation Rock-Guertin. Passez une belle soirée entre amis avec musique, vins et fromages à volonté! Permettez à des milliers de famille de Sherbrooke à passer un Noël plus doux :)
- Lot de 10 billets pour le Cocktail Vins & Fromages aux profits de la Fondation Rock-Guertin. Passez une belle soirée entre amis avec musique, vins et fromages à volonté! Permettez à des milliers de famille de Sherbrooke à passer un Noël plus doux :)
- Lot de 10 billets pour le Cocktail Vins & Fromages
- Affichage du logo lors de la soirée (8 logos / diapositive)
- Logo sur le site web (page commanditaires)
Une fois votre achat complété, envoyez-nous le logo de votre entreprise à [email protected] Merci!
- Lot de 15 billets pour le Cocktail Vins & Fromages
- Affichage du logo lors de la soirée (3 logos / diapositive)
- Remerciements & mentions sur les réseaux sociaux (facebook, Linkedln)
- Logo sur le site web (page commanditaires)
- Lot de 20 billets pour le Cocktail Vins & Fromages
- Affichage du logo lors de la soirée (2 logos / diapositive)
- Logo sur le site web (page commanditaires)
- Remerciements & mentions sur les réseaux sociaux (facebook, Linkedln)
- Lot de 20 billets pour le Cocktail Vins & Fromages
- Affichage du logo lors de la soirée (1 logo / diapositive)
- Logo sur le site web (pilier de la Fondation)
- Remerciements & mentions sur les réseaux sociaux (facebook, Linkedln)
-Bannière avec logo de l'entreprise
Nous avons tout nos co-président d'honneur,
- Lot de 20 billets pour le Cocktail Vins & Fromages
- Affichage du logo lors de la soirée (1 logo / diapositive)
- 100 messages radio au 107.7 Estrie et Rythme FM 93,7 et 98.1
- Logo sur le site web
- Remerciements & mentions sur les réseaux sociaux (facebook, Linkedln)
-Bannière avec logo de l'entreprise
