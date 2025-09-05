Cocktail Vins & Fromages 2025

Nous avons tout nos co-président d'honneur,

- Lot de 20 billets pour le Cocktail Vins & Fromages

- Affichage du logo lors de la soirée (1 logo / diapositive)

- 100 messages radio au 107.7 Estrie et Rythme FM 93,7 et 98.1

- Logo sur le site web

- Remerciements & mentions sur les réseaux sociaux (facebook, Linkedln)

-Bannière avec logo de l'entreprise

Une fois votre achat complété, envoyez-nous le logo de votre entreprise à [email protected] Merci!