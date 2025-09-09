Code de l'Aigle - Samedi 18 octobre

Organisé par
À propos de cet événement
Montréal, QC H1X 1K7, Canada
18 ans et plus
Veuillez indiquer le nom du détenteur de chaque billet pour fin de registre.
Veuillez indiquer le nom du détenteur de chaque billet pour fin de registre.
(Une pièce d'identité/graduation pourrait être exigée à l'entrée)
Veuillez indiquer le nom du détenteur de chaque billet pour fin de registre.
Gratuit - Inscrire le nom de chaque enfant
(Une pièce d'identité pourrait être exigée à l'entrée)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!