Organisé par

Collège Jean-Eudes

À propos de cet événement

Code de l'Aigle - Samedi 18 octobre

Entrée des élèves - 3535 Bd Rosemont

Montréal, QC H1X 1K7, Canada

Adulte (18 ans et +)
6 $

18 ans et plus
Veuillez indiquer le nom du détenteur de chaque billet pour fin de registre.

Ancien.ne du Collège Jean-Eudes
5 $

Veuillez indiquer le nom du détenteur de chaque billet pour fin de registre.
(Une pièce d'identité/graduation pourrait être exigée à l'entrée)

Étudiant (13-17 ans)
4 $

Veuillez indiquer le nom du détenteur de chaque billet pour fin de registre.

Enfant (12 ans et moins)
Gratuit

Gratuit - Inscrire le nom de chaque enfant
(Une pièce d'identité pourrait être exigée à l'entrée)

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!