Centre de pédiatrie sociale de Québec

Organisé par

Centre de pédiatrie sociale de Québec

À propos de cet événement

Cœur de Pickle présenté par Alphatek – Événement communauté d’affaires

Espace Pickleball 6915 Bd de l'Ormière

Québec, QC G2C 1B9, Canada

Duo - pickleball
300 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Jouez au pickleball pour une bonne cause!

Ce billet ''Duo'' est pour 2 personnes, mais un seul reçu d'impôt sera octroyé à l'acheteur.
Reçu d'impôt émis après l'événement (déductions selon les avantages)


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