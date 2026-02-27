Cœur de Pickle présenté par Alphatek – Événement communauté d’affaires

Jouez au pickleball pour une bonne cause!



Ce billet ''Duo'' est pour 2 personnes, mais un seul reçu d'impôt sera octroyé à l'acheteur.

Reçu d'impôt émis après l'événement (déductions selon les avantages)





*Nous utilisons Zeffy, un outil de dons basé sur la transparence : 100% de votre contribution va au Centre de pédiatrie sociale de Québec. Vous serez invité à ajouter une contribution volontaire au bas du formulaire afin d'aider à payer les frais bancaires. Si vous ne souhaitez pas ajouter de contribution, sélectionnez simplement l'option Autre dans le menu déroulant. Merci!