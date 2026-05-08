COEURS UNIS - Soirée pour célibataires chrétiens

Organisé par
À propos de cet événement
Cœurs Unis — Une soirée pour célibataires ✨
Une soirée authentique et inspirante pour connecter, grandir et partager dans une ambiance chaleureuse et remplie de foi.
Au programme : atelier, temps de louange, échanges enrichissants et belles rencontres autour d’une même vision.
📅 Samedi 6 juin 2026
🕕 18h
🎟️ Inscription obligatoire — 20$
Tous les profits seront remis au projet 1000x1000, pour soutenir l’agrandissement de Église La Cité et contribuer à bâtir un espace pour accueillir encore plus de vies
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