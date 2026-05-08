La Cité Mascouche

Organisé par

La Cité Mascouche

À propos de cet événement

COEURS UNIS - Soirée pour célibataires chrétiens

693 Chem. des Anglais

Mascouche, QC J7L 3R5, Canada

Billet
20 $

Cœurs Unis — Une soirée pour célibataires ✨



Une soirée authentique et inspirante pour connecter, grandir et partager dans une ambiance chaleureuse et remplie de foi.

Au programme : atelier, temps de louange, échanges enrichissants et belles rencontres autour d’une même vision.


📅 Samedi 6 juin 2026

🕕 18h

🎟️ Inscription obligatoire — 20$


Tous les profits seront remis au projet 1000x1000, pour soutenir l’agrandissement de Église La Cité et contribuer à bâtir un espace pour accueillir encore plus de vies

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