COEURS UNIS - Soirée pour célibataires chrétiens

Cœurs Unis — Une soirée pour célibataires ✨









Une soirée authentique et inspirante pour connecter, grandir et partager dans une ambiance chaleureuse et remplie de foi.

Au programme : atelier, temps de louange, échanges enrichissants et belles rencontres autour d’une même vision.





📅 Samedi 6 juin 2026

🕕 18h

🎟️ Inscription obligatoire — 20$





Tous les profits seront remis au projet 1000x1000, pour soutenir l’agrandissement de Église La Cité et contribuer à bâtir un espace pour accueillir encore plus de vies