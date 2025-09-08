Café pour aider

Livré dans un sac de 1 livre (454g). Café très bien équilibré avec très peu d'amertume pour ceux qui veulent savourer une délicieuse tasse de café sans besoin de sucre. Torréfaction standard moyennement foncée qui ne peut pas être personnalisée.
Livré dans un sac de 1 livre (454g). Torréfaction standard moyennement foncée qui ne peut pas être personnalisée.
Livré dans un sac de 1 livre (454g). Café Colombien 100% Arabica. Doux et équilibré. Cultivé dans les riches sols volcaniques des Andes, c'est un classique fiable apprécié par beaucoup pour son arôme et sa saveur.
Livré dans un sac de 1 livre (454g). Café Colombien 100% Arabica. Doux et équilibré. Cultivé dans les riches sols volcaniques des Andes, c'est un classique fiable apprécié par beaucoup pour son arôme et sa saveur. Processus de décaféination à base d'eau (sans produits chimiques).
Livré dans un sac de 1 livre (454g). Le café salvadorien ravit avec des nuances de chocolat et une finition nette. La culture en haute altitude apporte une complexité délicate et un fini lisse.
Vient dans un sac de 1 lb (454g). L'Éthiopie est le berceau du café arabica. Le café éthiopien est vibrant avec des arômes floraux et des notes fruitées. Il a une saveur exotique et délicieuse.
Vient dans un sac de 1 lb (454g). Riche et corsé, le café hondurien présente des notes douces de pomme rouge, de chocolat et de miel. Cultivé dans les hautes terres tempérées, il offre une tasse lisse, équilibrée et savoureuse.
Vient dans un sac de 1 lb (454g). Audacieux et lumineux avec une acidité vive, le café kényan est connu pour ses saveurs intenses d'agrumes, de cassis et de baies. Sa tasse acidulée et vineuse offre un corps vibrant et une complexité aromatique.
Vient dans un sac de 1 lb (454g). Terreux et corsé, le café sumatran a une faible acidité avec des notes de chocolat noir, d'herbes et d'épices. Connu pour sa texture sirupeuse et sa profondeur, il séduit ceux qui aiment les saveurs riches et audacieuses.
