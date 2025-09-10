Marché des Fêtes (colis de Noel pour les employés)

Poêlon Express vous offre le format 1 litre de sauce à spaghetti - surgelé
Poêlon Express vous offre un pâté au saumon - 8 pouces - surgelé
Poêlon Express vous offre un pâté Mexicain - 8 pouces - surgelé
Poêlon Express vous offre un pâté au poulet - 8 pouces - surgelé
Poêlon Express vous offre une tourtière - 8 pouces - surgelé
Poêlon Express vous offre un pâté Poutine Porc effiloché - 8 pouces - Purée de pommes de terre, sauce BBQ et fromage en grains du Québec - surgelé
Poêlon Express vous offre un gratin du pêcheur - 8 pouces - surgelé
Poêlon Express vous offre un ragoût de boulettes en format 1 litre, contenant 10 boulettes - surgelé
Poêlon Express vous offre une lasagne bolognaise - 1,25 kg - surgelé
Poêlon Express vous offre un macaroni gratiné tomate et viande - 1,3 kg - surgelé
Poêlon Express vous offre un repas familial de penne crémeuse au jambon et brocoli gratiné - 1,3 kg - surgelé
Poêlon Express vous offre une lasagne italienne familiale - chair de saucisse Roma, parmesan, épinards et sauce marinara - 1,25 kg - surgelé
Poêlon Express vous offre une lasagne au poulet de la Ferme La Rose des vents (Mont-Laurier) - bacon et champignons - 1,25 kg - surgelé
Les friandises de William vous prépare un joli emballage de cône de jujubes pour le plaisir des petits et des grands!
Les friandises de William vous a concocté une délicieuse recette de caramel maison (c'est la recette de grand-mamam!). Parfait pour les rôties, crème glacée ou pour manger directement dans le pot!
Les friandises de William vous offrent de l'huile aromatisée/épicée pour pizza, pâtes, cuisson, etc.
Ingrédients: Huile d'olive biologique, flocons de piments forts, branche de romarin.
Les friandises de William vous ont concoctés des cônes de chocolat chaud. Vous n'avez qu'à ajouter de l'eau bouillante et dégustez.
