Marché des Fêtes (colis de Noel pour les employés)

Sauce à spaghetti item
Sauce à spaghetti
CA$13.50
Poêlon Express vous offre le format 1 litre de sauce à spaghetti - surgelé


À récupérer le 18 novembre à l'établissement ou entente avec l'entreprise.

Pâté au saumon item
Pâté au saumon
CA$12.50
Poêlon Express vous offre un pâté au saumon - 8 pouces - surgelé


À récupérer le 18 novembre à l'établissement ou entente avec l'entreprise.

Pâté Mexicain item
Pâté Mexicain
CA$12.50

Poêlon Express vous offre un pâté Mexicain - 8 pouces - surgelé


À récupérer le 18 novembre à l'établissement ou entente avec l'entreprise.

Pâté au poulet item
Pâté au poulet
CA$11.75

Poêlon Express vous offre un pâté au poulet - 8 pouces - surgelé


À récupérer le 18 novembre à l'établissement ou entente avec l'entreprise.

Tourtière item
Tourtière
CA$11.75

Poêlon Express vous offre une tourtière - 8 pouces - surgelé


À récupérer le 18 novembre à l'établissement ou entente avec l'entreprise.

Pâté Poutine Porc effiloché item
Pâté Poutine Porc effiloché
CA$15.25

Poêlon Express vous offre un pâté Poutine Porc effiloché - 8 pouces - Purée de pommes de terre, sauce BBQ et fromage en grains du Québec - surgelé


À récupérer le 18 novembre à l'établissement ou entente avec l'entreprise.

Gratin du pêcheur
CA$11.50

Poêlon Express vous offre un gratin du pêcheur - 8 pouces - surgelé


À récupérer le 18 novembre à l'établissement ou entente avec l'entreprise.

Ragoût de boulettes item
Ragoût de boulettes
CA$15.50

Poêlon Express vous offre un ragoût de boulettes en format 1 litre, contenant 10 boulettes - surgelé


À récupérer le 18 novembre à l'établissement ou entente avec l'entreprise.

Lasagne bolognaise item
Lasagne bolognaise
CA$21.50

Poêlon Express vous offre une lasagne bolognaise - 1,25 kg - surgelé


À récupérer le 18 novembre à l'établissement ou entente avec l'entreprise.

Macaronis tomate et viande gratiné item
Macaronis tomate et viande gratiné
CA$20.50

Poêlon Express vous offre un macaroni gratiné tomate et viande - 1,3 kg - surgelé


À récupérer le 18 novembre à l'établissement ou entente avec l'entreprise.

Penne crémeuse jambon et brocoli gratiné item
Penne crémeuse jambon et brocoli gratiné
CA$20.50

Poêlon Express vous offre un repas familial de penne crémeuse au jambon et brocoli gratiné - 1,3 kg - surgelé


À récupérer le 18 novembre à l'établissement ou entente avec l'entreprise.

Lasagne italienne item
Lasagne italienne
CA$23.50

Poêlon Express vous offre une lasagne italienne familiale - chair de saucisse Roma, parmesan, épinards et sauce marinara - 1,25 kg - surgelé


À récupérer le 18 novembre à l'établissement ou entente avec l'entreprise.

Lasagne au poulet de la Ferme La Rose des vents
CA$24.50

Poêlon Express vous offre une lasagne au poulet de la Ferme La Rose des vents (Mont-Laurier) - bacon et champignons - 1,25 kg - surgelé


À récupérer le 18 novembre à l'établissement ou entente avec l'entreprise.

Cône de jujubes 125g item
Cône de jujubes 125g
CA$3
Les friandises de William vous prépare un joli emballage de cône de jujubes pour le plaisir des petits et des grands!

Cône de jujubes 250g item
Cône de jujubes 250g
CA$5
Les friandises de William vous prépare un joli emballage de cône de jujubes pour le plaisir des petits et des grands!

Caramel maison
CA$7
Les friandises de William vous a concocté une délicieuse recette de caramel maison (c'est la recette de grand-mamam!). Parfait pour les rôties, crème glacée ou pour manger directement dans le pot!

Contenant à motifs des Fêtes item
Contenant à motifs des Fêtes
CA$20
Tour de contenants à motifs des fêtes item
Tour de contenants à motifs des fêtes
CA$35
Bouteille d'eau à motifs des fêtes item
Bouteille d'eau à motifs des fêtes
CA$15
Bouteille pour enfant Père Noêl item
Bouteille pour enfant Père Noêl
CA$8
Bouteille pour enfant Bonhomme de neige item
Bouteille pour enfant Bonhomme de neige
CA$8
Tasse eco aux motifs des Fêtes item
Tasse eco aux motifs des Fêtes
CA$10
Huile épicée item
Huile épicée
CA$3
Les friandises de William vous offrent de l'huile aromatisée/épicée pour pizza, pâtes, cuisson, etc.

Ingrédients: Huile d'olive biologique, flocons de piments forts, branche de romarin.

Cône de chocolat chaud
CA$3

Les friandises de William vous ont concoctés des cônes de chocolat chaud. Vous n'avez qu'à ajouter de l'eau bouillante et dégustez.

