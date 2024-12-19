Collectif Végé - Veggie Collective

Part entière / Full-share
Payez ce que vous pouvez

Un quart chaque semaine : de 300$ à 400 $ suggérés

Weekly shift : between $300 and $400 suggested


Demi-part / Half-share
Payez ce que vous pouvez

Un quart aux deux semaines : de 150$ à 200$ suggérés

Shift every two weeks : between $150 and $200 suggested

Part entière subventionnée / Subsidised full-share
150 $

Un quart chaque semaine : 150$

Weekly shift : 150$


Grâce au soutien du conseiller de la ville de Gatineau, nous sommes en mesure de subventionner des parts pour la saison, afin de favoriser l’accessibilité pour les personnes de la communauté qui en ont besoin.


With the support of the ville de Gatineau Counsellor, we’re able to subsidize five seasonal shares, increasing access for community members who need it.

Demi-part entière subventionnée / Subsidised half-share
75 $

Un quart aux deux semaines : 75$

Shift every two weeks : 75$


Grâce au soutien du conseiller de la ville de Gatineau, nous sommes en mesure de subventionner des parts pour la saison, afin de favoriser l’accessibilité pour les personnes de la communauté qui en ont besoin.


With the support of the ville de Gatineau Counsellor, we’re able to subsidize five seasonal shares, increasing access for community members who need it.

