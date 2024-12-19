Collectif Végé - Veggie Collective

Offert par
Un quart chaque semaine : de 300$ à 400 $ suggérés
Weekly shift : between $300 and $400 suggested
Un quart aux deux semaines : de 150$ à 200$ suggérés
Shift every two weeks : between $150 and $200 suggested
Un quart chaque semaine : 150$
Weekly shift : 150$
Grâce au soutien du conseiller de la ville de Gatineau, nous sommes en mesure de subventionner des parts pour la saison, afin de favoriser l’accessibilité pour les personnes de la communauté qui en ont besoin.
With the support of the ville de Gatineau Counsellor, we’re able to subsidize five seasonal shares, increasing access for community members who need it.
Un quart aux deux semaines : 75$
Shift every two weeks : 75$
