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La Fondation Villa Sainte-Marcelline

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Collection 815, signée Villa

La Classique - Ivoire item
La Classique - Ivoire item
La Classique - Ivoire item
La Classique - Ivoire item
La Classique - Ivoire item
La Classique - Ivoire
85 $

Un essentiel de qualité supérieure dans une teinte crème intemporelle!


Confectionné dans un molleton doux et structuré, La Classique allie confort et élégance discrète. Le marquage 815 à l'avant et l'illustration signature au dos rendent hommage à l'héritage de la Villa Sainte-Marcelline.


Tissu : 70% coton / 30% polyester


Coupe unisexe, offerte de XS à 3XL

La Classique - Marine item
La Classique - Marine item
La Classique - Marine item
La Classique - Marine item
La Classique - Marine item
La Classique - Marine
85 $

Un essentiel de qualité supérieure dans une teinte marine incontournable!


Confectionné dans un molleton doux et structuré, La Classique allie confort et élégance discrète. Le marquage 815 à l'avant et l'illustration signature au dos rendent hommage à l'héritage de la Villa Sainte-Marcelline.


Tissu : 70% coton / 30% polyester


Coupe unisexe, offerte de XS à 3XL

La Classique - Rose *Couleur 2026* item
La Classique - Rose *Couleur 2026* item
La Classique - Rose *Couleur 2026* item
La Classique - Rose *Couleur 2026* item
La Classique - Rose *Couleur 2026* item
La Classique - Rose *Couleur 2026*
85 $

Un essentiel de qualité supérieure dans une teinte rose limitée!


Confectionné dans un molleton doux et structuré, La Classique allie confort et élégance discrète. Le marquage 815 à l'avant et l'illustration signature au dos rendent hommage à l'héritage de la Villa Sainte-Marcelline.


Tissu : 70% coton / 30% polyester


Coupe unisexe, offerte de XS à 3XL

La Classique - Lilas *Couleur 2026* item
La Classique - Lilas *Couleur 2026* item
La Classique - Lilas *Couleur 2026* item
La Classique - Lilas *Couleur 2026* item
La Classique - Lilas *Couleur 2026* item
La Classique - Lilas *Couleur 2026*
85 $

Un essentiel de qualité supérieure dans une teinte lilas limitée!


Confectionné dans un molleton doux et structuré, La Classique allie confort et élégance discrète. Le marquage 815 à l'avant et l'illustration signature au dos rendent hommage à l'héritage de la Villa Sainte-Marcelline.


Tissu : 70% coton / 30% polyester


Coupe unisexe, offerte de XS à 3XL

L'Essentielle - Gris item
L'Essentielle - Gris item
L'Essentielle - Gris item
L'Essentielle - Gris item
L'Essentielle - Gris item
L'Essentielle - Gris
55 $

Coupe unisexe, ample et très confortable.
Un classique du vestiaire, à porter saison après saison. Un crewneck pensé comme une base essentielle : simple, durable, et profondément ancré dans l’identité de la Villa.


Confectionné dans un molleton doux et structuré, L'Essentielle allie confort et modernité. Sa bande au col et aux poignets permet une tenue structurée.


Tissu : 70% coton / 30% polyester


Coupe unisexe, offerte de XS à 3XL



L'Essentielle - Marine item
L'Essentielle - Marine item
L'Essentielle - Marine item
L'Essentielle - Marine item
L'Essentielle - Marine
55 $

Coupe unisexe, ample et très confortable.
Un classique du vestiaire, à porter saison après saison. Un crewneck pensé comme une base essentielle : simple, durable, et profondément ancré dans l’identité de la Villa.


Confectionné dans un molleton doux et structuré, L'Essentielle allie confort et modernité. Sa bande au col et aux poignets permet une tenue structurée.


Tissu : 70% coton / 30% polyester


Coupe unisexe, offerte de XS à 3XL



L'Essentielle - Prune *Couleur 2026* item
L'Essentielle - Prune *Couleur 2026* item
L'Essentielle - Prune *Couleur 2026* item
L'Essentielle - Prune *Couleur 2026*
55 $

Coupe unisexe, ample et très confortable.
Un classique du vestiaire, à porter saison après saison. Un crewneck pensé comme une base essentielle : simple, durable, et profondément ancré dans l’identité de la Villa.


Confectionné dans un molleton doux et structuré, L'Essentielle allie confort et modernité. Sa bande au col et aux poignets permet une tenue structurée.


Tissu : 70% coton / 30% polyester


Coupe unisexe, offerte de XS à 3XL



L'Essentielle - Bleu Ardoise item
L'Essentielle - Bleu Ardoise item
L'Essentielle - Bleu Ardoise item
L'Essentielle - Bleu Ardoise item
L'Essentielle - Bleu Ardoise
55 $

Coupe unisexe, ample et très confortable.
Un classique du vestiaire, à porter saison après saison. Un crewneck pensé comme une base essentielle : simple, durable, et profondément ancré dans l’identité de la Villa.


Confectionné dans un molleton doux et structuré, L'Essentielle allie confort et modernité. Sa bande au col et aux poignets permet une tenue structurée.


Tissu : 70% coton / 30% polyester


Coupe unisexe, offerte de XS à 3XL



La Quotidienne *Couleur 2026* item
La Quotidienne *Couleur 2026* item
La Quotidienne *Couleur 2026* item
La Quotidienne *Couleur 2026*
30 $

Pensé pour accompagner chaque moment de la journée, ce tote incarne l’équilibre entre utilité et élégance discrète.


Confectionné dans une toile de coton épaisse et structurée, il offre une tenue remarquable tout en conservant une souplesse naturelle. Sa matière dense assure durabilité et résistance, idéale pour un usage répété au quotidien.


Son format généreux permet d’y glisser facilement essentiels du quotidien, cahiers ou effets personnels, avec simplicité et assurance.

  • Toile de coton 100 % épaisse (360 GSM)
  • Structure stable avec belle tenue
  • Format polyvalent pour un usage quotidien
  • Anses longues pour un porté confortable à l’épaule
  • Fabrication durable, pensée pour durer
0
La Quotidienne Marine item
La Quotidienne Marine item
La Quotidienne Marine item
La Quotidienne Marine
30 $

Pensé pour accompagner chaque moment de la journée, ce tote incarne l’équilibre entre utilité et élégance discrète.


Confectionné dans une toile de coton épaisse et structurée, il offre une tenue remarquable tout en conservant une souplesse naturelle. Sa matière dense assure durabilité et résistance, idéale pour un usage répété au quotidien.


Son format généreux permet d’y glisser facilement essentiels du quotidien, cahiers ou effets personnels, avec simplicité et assurance.

  • Toile de coton 100 % épaisse (360 GSM)
  • Structure stable avec belle tenue
  • Format polyvalent pour un usage quotidien
  • Anses longues pour un porté confortable à l’épaule
  • Fabrication durable, pensée pour durer
0
La Travaillante - Marine item
La Travaillante - Marine item
La Travaillante - Marine
45 $

Confectionnée en coton lavé, cette casquette allie confort naturel et allure décontractée.


Le marquage brodé 1959 à l’avant incarne l’héritage de Villa Sainte-Marcelline, apportant une dimension à la fois discrète et identitaire. Chaque détail est pensé pour durer, dans un équilibre entre tradition et modernité.

  • Broderie signature à l’avant
  • Structure souple, non structurée
  • Profil bas pour un ajustement naturel
  • Visière pré-courbée avec surpiqûres visibles
  • Fermeture ajustable avec boucle métallique finition laiton vieilli
  • Œillets brodés pour une meilleure respirabilité

Conçue en coton 100 %.


Une pièce simple, juste, essentielle.


Grandeur pour adulte : grandeur 6 1/2 - 7 5/8 (circonférence de 20.5" - 24")

Grandeur pour enfant : grandeur 6 - 7 1/8 (circonférence de 18.9" - 22.4")

La Travaillante - Rose *Couleur 2026* item
La Travaillante - Rose *Couleur 2026* item
La Travaillante - Rose *Couleur 2026*
45 $

Confectionnée en coton lavé, cette casquette allie confort naturel et allure décontractée.


Le marquage brodé 1959 à l’avant incarne l’héritage de Villa Sainte-Marcelline, apportant une dimension à la fois discrète et identitaire. Chaque détail est pensé pour durer, dans un équilibre entre tradition et modernité.

  • Broderie signature à l’avant
  • Structure souple, non structurée
  • Profil bas pour un ajustement naturel
  • Visière pré-courbée avec surpiqûres visibles
  • Fermeture ajustable avec boucle métallique finition laiton vieilli
  • Œillets brodés pour une meilleure respirabilité

Conçue en coton 100 %.


Une pièce simple, juste, essentielle.


Grandeur pour adulte : grandeur 6 1/2 - 7 5/8 (circonférence de 20.5" - 24")

Grandeur pour enfant : grandeur 6 - 7 1/8 (circonférence de 18.9" - 22.4")

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