Collection 815, signée Villa

Coupe unisexe, ample et très confortable.

Un classique du vestiaire, à porter saison après saison. Un crewneck pensé comme une base essentielle : simple, durable, et profondément ancré dans l’identité de la Villa.





Confectionné dans un molleton doux et structuré, L'Essentielle allie confort et modernité. Sa bande au col et aux poignets permet une tenue structurée.





Tissu : 70% coton / 30% polyester





Coupe unisexe, offerte de XS à 3XL







