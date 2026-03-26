Collection 815, signée Villa

À propos de cette boutique
Un essentiel de qualité supérieure dans une teinte crème intemporelle!
Confectionné dans un molleton doux et structuré, La Classique allie confort et élégance discrète. Le marquage 815 à l'avant et l'illustration signature au dos rendent hommage à l'héritage de la Villa Sainte-Marcelline.
Tissu : 70% coton / 30% polyester
Coupe unisexe, offerte de XS à 3XL
Un essentiel de qualité supérieure dans une teinte marine incontournable!
Confectionné dans un molleton doux et structuré, La Classique allie confort et élégance discrète. Le marquage 815 à l'avant et l'illustration signature au dos rendent hommage à l'héritage de la Villa Sainte-Marcelline.
Tissu : 70% coton / 30% polyester
Coupe unisexe, offerte de XS à 3XL
Un essentiel de qualité supérieure dans une teinte rose limitée!
Confectionné dans un molleton doux et structuré, La Classique allie confort et élégance discrète. Le marquage 815 à l'avant et l'illustration signature au dos rendent hommage à l'héritage de la Villa Sainte-Marcelline.
Tissu : 70% coton / 30% polyester
Coupe unisexe, offerte de XS à 3XL
Un essentiel de qualité supérieure dans une teinte lilas limitée!
Confectionné dans un molleton doux et structuré, La Classique allie confort et élégance discrète. Le marquage 815 à l'avant et l'illustration signature au dos rendent hommage à l'héritage de la Villa Sainte-Marcelline.
Tissu : 70% coton / 30% polyester
Coupe unisexe, offerte de XS à 3XL
Coupe unisexe, ample et très confortable.
Un classique du vestiaire, à porter saison après saison. Un crewneck pensé comme une base essentielle : simple, durable, et profondément ancré dans l’identité de la Villa.
Confectionné dans un molleton doux et structuré, L'Essentielle allie confort et modernité. Sa bande au col et aux poignets permet une tenue structurée.
Tissu : 70% coton / 30% polyester
Coupe unisexe, offerte de XS à 3XL
Coupe unisexe, ample et très confortable.
Un classique du vestiaire, à porter saison après saison. Un crewneck pensé comme une base essentielle : simple, durable, et profondément ancré dans l’identité de la Villa.
Confectionné dans un molleton doux et structuré, L'Essentielle allie confort et modernité. Sa bande au col et aux poignets permet une tenue structurée.
Tissu : 70% coton / 30% polyester
Coupe unisexe, offerte de XS à 3XL
Coupe unisexe, ample et très confortable.
Un classique du vestiaire, à porter saison après saison. Un crewneck pensé comme une base essentielle : simple, durable, et profondément ancré dans l’identité de la Villa.
Confectionné dans un molleton doux et structuré, L'Essentielle allie confort et modernité. Sa bande au col et aux poignets permet une tenue structurée.
Tissu : 70% coton / 30% polyester
Coupe unisexe, offerte de XS à 3XL
Coupe unisexe, ample et très confortable.
Un classique du vestiaire, à porter saison après saison. Un crewneck pensé comme une base essentielle : simple, durable, et profondément ancré dans l’identité de la Villa.
Confectionné dans un molleton doux et structuré, L'Essentielle allie confort et modernité. Sa bande au col et aux poignets permet une tenue structurée.
Tissu : 70% coton / 30% polyester
Coupe unisexe, offerte de XS à 3XL
Pensé pour accompagner chaque moment de la journée, ce tote incarne l’équilibre entre utilité et élégance discrète.
Confectionné dans une toile de coton épaisse et structurée, il offre une tenue remarquable tout en conservant une souplesse naturelle. Sa matière dense assure durabilité et résistance, idéale pour un usage répété au quotidien.
Son format généreux permet d’y glisser facilement essentiels du quotidien, cahiers ou effets personnels, avec simplicité et assurance.
Pensé pour accompagner chaque moment de la journée, ce tote incarne l’équilibre entre utilité et élégance discrète.
Confectionné dans une toile de coton épaisse et structurée, il offre une tenue remarquable tout en conservant une souplesse naturelle. Sa matière dense assure durabilité et résistance, idéale pour un usage répété au quotidien.
Son format généreux permet d’y glisser facilement essentiels du quotidien, cahiers ou effets personnels, avec simplicité et assurance.
Confectionnée en coton lavé, cette casquette allie confort naturel et allure décontractée.
Le marquage brodé 1959 à l’avant incarne l’héritage de Villa Sainte-Marcelline, apportant une dimension à la fois discrète et identitaire. Chaque détail est pensé pour durer, dans un équilibre entre tradition et modernité.
Conçue en coton 100 %.
Une pièce simple, juste, essentielle.
Grandeur pour adulte : grandeur 6 1/2 - 7 5/8 (circonférence de 20.5" - 24")
Grandeur pour enfant : grandeur 6 - 7 1/8 (circonférence de 18.9" - 22.4")
Confectionnée en coton lavé, cette casquette allie confort naturel et allure décontractée.
Le marquage brodé 1959 à l’avant incarne l’héritage de Villa Sainte-Marcelline, apportant une dimension à la fois discrète et identitaire. Chaque détail est pensé pour durer, dans un équilibre entre tradition et modernité.
Conçue en coton 100 %.
Une pièce simple, juste, essentielle.
Grandeur pour adulte : grandeur 6 1/2 - 7 5/8 (circonférence de 20.5" - 24")
Grandeur pour enfant : grandeur 6 - 7 1/8 (circonférence de 18.9" - 22.4")
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