À propos de cette boutique

Collection St-Valentin

2 jouets item
2 jouets
12 $

2 jouets avec herbe à chat

Les mesures peuvent varier de quelques millimètres.

Mesure: Longueur: 10p Largeur: 2p Épaisseur 1.5p

Poids: entre 12 à 15 grammes

La livraison est incluse partout au Canada

2 petits jouets item
2 petits jouets
8,50 $

2 jouets avec herbe à chat

Les mesures peuvent varier de quelques millimètres.

Mesure: Longueur: 3p Largeur: 3p Épaisseur 1p

Poids: entre 4 à 6 grammes

La livraison est incluse partout au Canada

Jouet en forme de coeur modèle 1 item
Jouet en forme de coeur modèle 1
6 $

Comprend 1 seul jouet

Les mesures peuvent varier de quelques millimètres.

Mesure: Longueur: 3p Largeur: 3p Épaisseur 1p

Poids: entre 4 à 6 grammes

La livraison est incluse partout au Canada

Jouet en forme de coeur modèle 2 item
Jouet en forme de coeur modèle 2
6 $

Comprend 1 seul jouet

Les mesures peuvent varier de quelques millimètres.

Mesure: Longueur: 3p Largeur: 3p Épaisseur 1p

Poids: entre 4 à 6 grammes

La livraison est incluse partout au Canada

Jouet en forme de coeur modèle 3 item
Jouet en forme de coeur modèle 3
6 $

Comprend 1 seul jouet

Les mesures peuvent varier de quelques millimètres.

Mesure: Longueur: 3p Largeur: 3p Épaisseur 1p

Poids: entre 4 à 6 grammes

La livraison est incluse partout au Canada

1 moyen jouet modèle 1 item
1 moyen jouet modèle 1
8 $

Comprend 1 seul jouet

Les mesures peuvent varier de quelques millimètres.

Mesure: Longueur: 7.5p Largeur: 2.5p Épaisseur 2p

Poids: entre 12 à 15 grammes

La livraison est incluse partout au Canada

1 moyen jouet modèle 2 item
1 moyen jouet modèle 2
8 $

Comprend 1 seul jouet

Les mesures peuvent varier de quelques millimètres.

Mesure: Longueur: 7.5p Largeur: 2.5p Épaisseur 2p

Poids: entre 12 à 15 grammes

La livraison est incluse partout au Canada

1 moyen jouet modèle 3 item
1 moyen jouet modèle 3
8 $

Comprend 1 seul jouet

Les mesures peuvent varier de quelques millimètres.

Mesure: Longueur: 7.5p Largeur: 2.5p Épaisseur 2p

Poids: entre 12 à 15 grammes

La livraison est incluse partout au Canada

1 moyen jouet modèle 4 item
1 moyen jouet modèle 4
8 $

Comprend 1 seul jouet

Les mesures peuvent varier de quelques millimètres.

Mesure: Longueur: 7.5p Largeur: 2.5p Épaisseur 2p

Poids: entre 12 à 15 grammes

La livraison est incluse partout au Canada

1 moyen jouet modèle 5 item
1 moyen jouet modèle 5
8 $

Comprend 1 seul jouet

Les mesures peuvent varier de quelques millimètres.

Mesure: Longueur: 7.5p Largeur: 2.5p Épaisseur 2p

Poids: entre 12 à 15 grammes

La livraison est incluse partout au Canada

