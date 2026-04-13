La Cantine pour tous

Organisé par

La Cantine pour tous

À propos de cet événement

Colloque 2026 - La Cantine pour tous

99 Chem. du Tour-du-Lac

Lac-Beauport, QC G3B 2R3, Canada

2 jours avec chambre individuelle
230 $

Profitez de l’expérience complète du colloque : les ateliers, les festivités du 10e anniversaire, l’hébergement sur place, ainsi que les assemblées et les visites. Inclus : tous les repas (y compris le petit-déjeuner), la nuitée et les déplacements pour les visites.


🛏️ Ce billet vous permet d’obtenir une chambre individuelle. Si vous souhaitez que chaque personne de votre organisation dispose d’une chambre individuelle, vous devez acheter plusieurs billets. Pour les chambres partagées, choisir le billet suivant.

2 jours avec occupation double
360 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

🛏️ Un seul billet par duo. Utilisez ce billet si vous souhaitez une chambre partagée avec une autre personne de votre organisation.


Profitez de l’expérience complète du colloque : les ateliers, les festivités du 10e anniversaire, l’hébergement sur place, ainsi que les assemblées et les visites. Inclus : tous les repas (y compris le petit-déjeuner), la nuitée et les déplacements pour les visites.



2 jours sans hébergement
130 $

⚠️ Ce billet n’inclut pas l’hébergement. Vous devrez vous loger par vos propres moyens.


Participez à l’ensemble du colloque, incluant les ateliers, les moments d’échange, les festivités du 10e anniversaire, ainsi qu'aux assemblées et aux visites. Inclus : tous les repas (y compris le petit-déjeuner) et les déplacements pour les visites.

Mercredi 4 novembre avec festivités du 10e anniversaire
100 $

Prenez part à la première journée du colloque, avec les ateliers collaboratifs, les échanges entre membres et les moments de réseautage. Ce billet donne également accès aux festivités du 10e anniversaire. Inclus : dîner, collations et souper-anniversaire.


⚠️ Vous ne pourrez pas participer en présentiel aux assemblées. Un lien vous sera envoyé pour y assister à distance.

Mercredi 4 novembre sans festivités du 10e anniversaire
60 $

Prenez part à la première journée du colloque, avec les ateliers collaboratifs, les échanges entre membres et les moments de réseautage. Ce billet ne donne pas accès aux festivités du 10e anniversaire. Inclus : dîner et collations.



⚠️ Vous ne pourrez pas participer en présentiel aux assemblées. Un lien vous sera envoyé pour y assister à distance.

Jeudi 5 novembre : assemblées et visites des membres
60 $

Joignez-vous à la deuxième journée du colloque, débutant par l’assemblée générale extraordinaire (AGE) et l’assemblée générale annuelle (AGA) de La Cantine pour tous, suivi des visites d’organismes hôtes et d’échanges terrain.
Inclus : petit-déjeuner, dîner et les déplacements pour les visites


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