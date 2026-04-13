Colloque 2026 - La Cantine pour tous

Profitez de l’expérience complète du colloque : les ateliers, les festivités du 10e anniversaire, l’hébergement sur place, ainsi que les assemblées et les visites. Inclus : tous les repas (y compris le petit-déjeuner), la nuitée et les déplacements pour les visites.



🛏️ Ce billet vous permet d’obtenir une chambre individuelle. Si vous souhaitez que chaque personne de votre organisation dispose d’une chambre individuelle, vous devez acheter plusieurs billets. Pour les chambres partagées, choisir le billet suivant.