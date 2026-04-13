Colloque 2026 - La Cantine pour tous

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À propos de cet événement
Profitez de l’expérience complète du colloque : les ateliers, les festivités du 10e anniversaire, l’hébergement sur place, ainsi que les assemblées et les visites. Inclus : tous les repas (y compris le petit-déjeuner), la nuitée et les déplacements pour les visites.
🛏️ Ce billet vous permet d’obtenir une chambre individuelle. Si vous souhaitez que chaque personne de votre organisation dispose d’une chambre individuelle, vous devez acheter plusieurs billets. Pour les chambres partagées, choisir le billet suivant.
🛏️ Un seul billet par duo. Utilisez ce billet si vous souhaitez une chambre partagée avec une autre personne de votre organisation.
Profitez de l’expérience complète du colloque : les ateliers, les festivités du 10e anniversaire, l’hébergement sur place, ainsi que les assemblées et les visites. Inclus : tous les repas (y compris le petit-déjeuner), la nuitée et les déplacements pour les visites.
⚠️ Ce billet n’inclut pas l’hébergement. Vous devrez vous loger par vos propres moyens.
Participez à l’ensemble du colloque, incluant les ateliers, les moments d’échange, les festivités du 10e anniversaire, ainsi qu'aux assemblées et aux visites. Inclus : tous les repas (y compris le petit-déjeuner) et les déplacements pour les visites.
Prenez part à la première journée du colloque, avec les ateliers collaboratifs, les échanges entre membres et les moments de réseautage. Ce billet donne également accès aux festivités du 10e anniversaire. Inclus : dîner, collations et souper-anniversaire.
⚠️ Vous ne pourrez pas participer en présentiel aux assemblées. Un lien vous sera envoyé pour y assister à distance.
Prenez part à la première journée du colloque, avec les ateliers collaboratifs, les échanges entre membres et les moments de réseautage. Ce billet ne donne pas accès aux festivités du 10e anniversaire. Inclus : dîner et collations.
⚠️ Vous ne pourrez pas participer en présentiel aux assemblées. Un lien vous sera envoyé pour y assister à distance.
Joignez-vous à la deuxième journée du colloque, débutant par l’assemblée générale extraordinaire (AGE) et l’assemblée générale annuelle (AGA) de La Cantine pour tous, suivi des visites d’organismes hôtes et d’échanges terrain.
Inclus : petit-déjeuner, dîner et les déplacements pour les visites
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