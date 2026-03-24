Maison De La Famille Drummond inc.

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Colloque annuel et virtuel allaitement et périnatalité 2026

Bloc 1 - billet Individuel
80 $

LUNDI 21 SEPTEMBRE 2026 - 8 h 30 à 11 h 30

Introduction à l’approche Possums NDC (Neuroprotective Developmental Care – soins neuroprotecteurs du développement, SND) et au Gestalt Breastfeeding (allaitement gestaltiste) | Elise Armoiry


Bloc 2 - billet individuel
80 $

LUNDI 21 SEPTEMBRE 2026 - 13 h à 16 h

Conciliation allaitement-travail-études : accompagner les familles dans des contextes réels… donc imparfaits! | Mouvement allaitement du Québec (MAQ)

Bloc 3 - billet Individuel
160 $

MARDI 22 SEPTEMBRE 2026 - 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h

Les lactations sous optimales ou insuffisantes : du bricolage à la prise en charge logique et globale

Partie 1 : Aspects théoriques et cas cliniques

Partie 2 : Pratique de la prise en charge et relactation

Bloc 1 - Groupe OBNL - 10 connexions
400 $

LUNDI 21 SEPTEMBRE 2026 - 8 h 30 à 11 h 30

Introduction à l’approche Possums NDC (Neuroprotective Developmental Care – soins neuroprotecteurs du développement, SND) et au Gestalt Breastfeeding (allaitement gestaltiste) | Elise Armoiry

Bloc 2 - Groupe OBNL - 10 connexions
400 $

LUNDI 21 SEPTEMBRE 2026 - 13 h à 16 h

Conciliation allaitement-travail-études : accompagner les familles dans des contextes réels… donc imparfaits! | Mouvement allaitement du Québec (MAQ)

Bloc 3 - Groupe OBNL - 10 connexions
800 $

MARDI 22 SEPTEMBRE 2026 - 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h

Les lactations sous optimales ou insuffisantes : du bricolage à la prise en charge logique et globale

Partie 1 : Aspects théoriques et cas cliniques

Partie 2 : Pratique de la prise en charge et relactation


Bloc 1 - Groupe établissements - 10 connexions
450 $

LUNDI 21 SEPTEMBRE 2026 - 8 h 30 à 11 h 30

Introduction à l’approche Possums NDC (Neuroprotective Developmental Care – soins neuroprotecteurs du développement, SND) et au Gestalt Breastfeeding (allaitement gestaltiste) | Elise Armoiry

Bloc 2 - Groupe établissements - 10 connexions
450 $

LUNDI 21 SEPTEMBRE 2026 - 13 h à 16 h

Conciliation allaitement-travail-études : accompagner les familles dans des contextes réels… donc imparfaits! | Mouvement allaitement du Québec (MAQ)

Bloc 3 - Groupe établissements -10 connexions
900 $

MARDI 22 SEPTEMBRE 2026 - 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h

Les lactations sous optimales ou insuffisantes : du bricolage à la prise en charge logique et globale

Partie 1 : Aspects théoriques et cas cliniques

Partie 2 : Pratique de la prise en charge et relactation

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