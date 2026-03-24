Colloque annuel et virtuel allaitement et périnatalité 2026

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LUNDI 21 SEPTEMBRE 2026 - 8 h 30 à 11 h 30
Introduction à l’approche Possums NDC (Neuroprotective Developmental Care – soins neuroprotecteurs du développement, SND) et au Gestalt Breastfeeding (allaitement gestaltiste) | Elise Armoiry
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2026 - 13 h à 16 h
Conciliation allaitement-travail-études : accompagner les familles dans des contextes réels… donc imparfaits! | Mouvement allaitement du Québec (MAQ)
MARDI 22 SEPTEMBRE 2026 - 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h
Les lactations sous optimales ou insuffisantes : du bricolage à la prise en charge logique et globale
Partie 1 : Aspects théoriques et cas cliniques
Partie 2 : Pratique de la prise en charge et relactation
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2026 - 8 h 30 à 11 h 30
Introduction à l’approche Possums NDC (Neuroprotective Developmental Care – soins neuroprotecteurs du développement, SND) et au Gestalt Breastfeeding (allaitement gestaltiste) | Elise Armoiry
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2026 - 13 h à 16 h
Conciliation allaitement-travail-études : accompagner les familles dans des contextes réels… donc imparfaits! | Mouvement allaitement du Québec (MAQ)
MARDI 22 SEPTEMBRE 2026 - 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h
Les lactations sous optimales ou insuffisantes : du bricolage à la prise en charge logique et globale
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Partie 2 : Pratique de la prise en charge et relactation
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2026 - 8 h 30 à 11 h 30
Introduction à l’approche Possums NDC (Neuroprotective Developmental Care – soins neuroprotecteurs du développement, SND) et au Gestalt Breastfeeding (allaitement gestaltiste) | Elise Armoiry
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2026 - 13 h à 16 h
Conciliation allaitement-travail-études : accompagner les familles dans des contextes réels… donc imparfaits! | Mouvement allaitement du Québec (MAQ)
MARDI 22 SEPTEMBRE 2026 - 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h
Les lactations sous optimales ou insuffisantes : du bricolage à la prise en charge logique et globale
Partie 1 : Aspects théoriques et cas cliniques
Partie 2 : Pratique de la prise en charge et relactation
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