Colloque annuel et virtuel allaitement et périnatalité 2026

MARDI 22 SEPTEMBRE 2026 - 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h

Les lactations sous optimales ou insuffisantes : du bricolage à la prise en charge logique et globale

Partie 1 : Aspects théoriques et cas cliniques

Partie 2 : Pratique de la prise en charge et relactation