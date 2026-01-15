Coopérative de solidarité NORD-Bio

Organisé par

Coopérative de solidarité NORD-Bio

Colloque bio régional 2026

563 Av. Saint-Alphonse

Saint-Bruno, QC G0W 2L0, Canada

Tarif membre - taxes incluses
57,49 $

Le prix du billet est de 50,00$ + tx

Le tarif inclus l'accès aux conférences et panels, dîner, café et collation ainsi qu'une consommation au cocktail réseautage en fin de journée.

Une facture peut être fournie sur demande.

Tarif non membre - taxes incluses
86,23 $

Le prix du billet est de 75,00$ + tx

Le tarif inclus l'accès aux conférences et panels, dîner, café et collation ainsi qu'une consommation au cocktail réseautage en fin de journée. Une facture peut être fournie sur demande.

Tarif étudiant - taxes incluses
57,49 $

Le prix du billet est de 50,00$ + tx

Le tarif inclus l'accès aux conférences et panels, dîner, café et collation ainsi qu'une consommation au cocktail réseautage en fin de journée. Une facture peut être fournie sur demande.

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