Colloque bio régional 2026

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Le prix du billet est de 50,00$ + tx
Le tarif inclus l'accès aux conférences et panels, dîner, café et collation ainsi qu'une consommation au cocktail réseautage en fin de journée.
Une facture peut être fournie sur demande.
Le prix du billet est de 75,00$ + tx
Le tarif inclus l'accès aux conférences et panels, dîner, café et collation ainsi qu'une consommation au cocktail réseautage en fin de journée. Une facture peut être fournie sur demande.
Le prix du billet est de 50,00$ + tx
Le tarif inclus l'accès aux conférences et panels, dîner, café et collation ainsi qu'une consommation au cocktail réseautage en fin de journée. Une facture peut être fournie sur demande.
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