Colloque Coopérons pour la biodiversité (commandite/kiosque)

Organisé par
À propos de cet événement
Obtenez une admission gratuite pour une personne, incluant l’accès à l’ensemble du programme, le repas du midi et le cocktail de clôture en fin de journée, ainsi qu’un kiosque lors de l’événement pour présenter votre organisation.
Obtenez une admission gratuite pour 2 personnes, incluant l’accès à l’ensemble du programme, le repas du midi et le cocktail de clôture en fin de journée, ainsi qu’un kiosque lors de l’événement pour présenter votre organisation.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!