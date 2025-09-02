Colloque de formation 2025 - FQME

Organisé par
La journée du dimanche 30 novembre sera dédiée aux ateliers spécialement conçus pour les breveté·e·s animateur·trice·s-moniteur·trice·s, de 10h00 à 17h00.
À noter que 6 ateliers de formation seront disponibles.
Les inscriptions aux ateliers se feront le matin même.
Rencontre annuel des formateurs,
échange, discussion et mise à jour du PQFE (programme Québécois de formation en escalade)
