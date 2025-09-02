Fédération Québécoise de la montagne et de l'escalade

Fédération Québécoise de la montagne et de l'escalade

Colloque de formation 2025 - FQME

2350 Rue Dickson

Montréal, QC H1N 3L7, Canada

Journée CADRE dimanche 30 novembre
50 $

La journée du dimanche 30 novembre sera dédiée aux ateliers spécialement conçus pour les breveté·e·s animateur·trice·s-moniteur·trice·s, de 10h00 à 17h00.
À noter que 6 ateliers de formation seront disponibles.
Les inscriptions aux ateliers se feront le matin même.
REPAS INCLUS


Journée FORMATEUR samedi 29 nov
10 $

Rencontre annuel des formateurs,

échange, discussion et mise à jour du PQFE (programme Québécois de formation en escalade)

REPAS INCLUS

