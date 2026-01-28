Conseil du patrimoine religieux du Québec

Organisé par

Conseil du patrimoine religieux du Québec

À propos de cet événement

Quand les clochers se réinventent

1155 Rue de la Visitation

Montréal, QC H2L, Canada

Membre CPRQ / tarif régulier
320 $

Ce billet donne accès à une visite guidée et à la soirée d'ouverture du 7 mai, ainsi qu'aux journées de conférences et panels du 8-9 mai 2026.


Le cocktail du jeudi soir, les pauses cafés et dîners des deux journées suivantes sont inclus dans le prix.

Membre CPRQ / tarif OBNL-COOP
170 $

Ce billet donne accès à une visite guidée et à la soirée d'ouverture du 7 mai, ainsi qu'aux journées de conférences et panels du 8-9 mai 2026.


Le cocktail du jeudi soir, les pauses cafés et dîners des deux journées suivantes sont inclus dans le prix.

Membre CPRQ / tarif étudiant
100 $

Ce billet donne accès à une visite guidée et à la soirée d'ouverture du 7 mai, ainsi qu'aux journées de conférences et panels du 8-9 mai 2026.


Le cocktail du jeudi soir, les pauses cafés et dîners des deux journées suivantes sont inclus dans le prix.

Non membre CPRQ / tarif régulier
400 $

Ce billet donne accès à une visite guidée et à la soirée d'ouverture du 7 mai, ainsi qu'aux journées de conférences et panels du 8-9 mai 2026.


Le cocktail du jeudi soir, les pauses cafés et dîners des deux journées suivantes sont inclus dans le prix.

Non membre CPRQ / tarif OBNL-COOP
250 $

Ce billet donne accès à une visite guidée et à la soirée d'ouverture du 7 mai, ainsi qu'aux journées de conférences et panels du 8-9 mai 2026.


Le cocktail du jeudi soir, les pauses cafés et dîners des deux journées suivantes sont inclus dans le prix.

Non membre CPRQ / tarif étudiant
180 $

Ce billet donne accès à une visite guidée et à la soirée d'ouverture du 7 mai, ainsi qu'aux journées de conférences et panels du 8-9 mai 2026.


Le cocktail du jeudi soir, les pauses cafés et dîners des deux journées suivantes sont inclus dans le prix.

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