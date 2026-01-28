Quand les clochers se réinventent

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À propos de cet événement
Ce billet donne accès à une visite guidée et à la soirée d'ouverture du 7 mai, ainsi qu'aux journées de conférences et panels du 8-9 mai 2026.
Le cocktail du jeudi soir, les pauses cafés et dîners des deux journées suivantes sont inclus dans le prix.
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