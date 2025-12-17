Maison de Jeunes La Porte Ouverte

Organisé par

Maison de Jeunes La Porte Ouverte

À propos de cet événement

Colloque Intervention Jeunesse-Édition 2026

5370 Ch. de Chambly

Saint-Hubert, QC J3Y 3N9, Canada

Inscription 55$ (choix poulet)
55 $

Comprend la participation à la journée colloque du 14 avril ainsi que votre diner:

Choix Poulet

Prenez note que 2$ de votre inscription servira à compenser notre emrpriente carbone.

Inscription 55$ (choix poisson)
55 $

Comprend la participation à la journée colloque du 14 avril ainsi que votre diner:

Choix Poisson

Prenez note que 2$ de votre inscription servira à compenser notre emrpriente carbone.

Inscription 55$ (choix végétarien)
55 $

Comprend la participation à la journée colloque du 14 avril ainsi que votre diner:

Choix Végétarien

Prenez note que 2$ de votre inscription servira à compenser notre emrpriente carbone.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!