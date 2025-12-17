Colloque Intervention Jeunesse-Édition 2026

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À propos de cet événement
Comprend la participation à la journée colloque du 14 avril ainsi que votre diner:
Choix Poulet
Prenez note que 2$ de votre inscription servira à compenser notre emrpriente carbone.
Comprend la participation à la journée colloque du 14 avril ainsi que votre diner:
Choix Poisson
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Choix Végétarien
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